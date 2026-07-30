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Un proiectil neidentificat a explodat în Polonia, în urma unui atac aerian masiv lansat de Rusia

Un proiectil neidentificat s-a prăbușit joi dimineață într-un sat din estul Poloniei, explodând. Incidentul a avut loc în timp ce Rusia desfășura un bombardament de amploare asupra Ucrainei cu rachete și drone.
Un proiectil neidentificat a explodat în Polonia, în urma unui atac aerian masiv lansat de Rusia
Radu Mocanu
30 iul. 2026, 09:01, Știri externe
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Un obiect neidentificat a căzut în apropierea localității Tarnawa Kolonia, din provincia Lublin, situată în estul Poloniei, la 95 de kilometri de granița cu Ucraina, notează CNN

Incidentul de securitate s-a petrecut pe fondul unui atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei. 

Căutări la fața locului

Înainte de explozie, forțele poloneze au ridicat avioane de luptă pentru monitorizarea situației de securitate, pe fondul bombardamentelor care au vizat mai multe regiuni ucrainene. 

Autoritățile poloneze au anunțat că polițiștii trimiși la fața locului au descoperit: „un crater pe un câmp, la aproximativ 2 kilometri de cele mai apropiate clădiri, împreună cu fragmente împrăștiate ale unui obiect neidentificat”, notează TVP World.  

Armata Poloniei a afirmat că un obiect neidentificat a pătruns în spațiul aerian în jurul orei 03:40. După ce obiectul a dispărut de pe radar, a fost dislocat un elicopter la ultima locație înregistrată. 

„Echipajul elicopterului a identificat locul unde se presupune că a căzut obiectul, într-o zonă nelocuită din apropiere de Tarnawa-Kolonia”, au mai transmis militarii polonezi. 

Ancheta este încă în desfășurare, nefiind identificată origine proiectilului. 

Atacuri masive în Ucraina și riposta cu drone asupra Rusiei

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că a desfășurat un atac masiv cu arme de precizie cu rază lungă de acțiune, lansate de pe uscat, din aer și de pe mare, precum și cu drone de atac împotriva unor obiective militare din Ucraina. 

Bombardamentele au provocat victime în mai multe orașe ucrainene. În capitala Kiev, autoritățile locale au raportat moartea unei persoane. În orașul Krivoi Rog, șase persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost rănite. 

La Liov, în vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, peste zece persoane au fost rănite. 

În aceeași zi, un depozit al companiei ruse Wildberries a fost cuprins de flăcări în orașul Penza, după un atac ucrainean cu drone. Kievul consideră că depozitele Wildberries reprezintă ținte militare legitime deoarece ar aproviziona trupele ruse aflate pe front, acuzație respinsă de Moscova. 

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