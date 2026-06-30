Orbán a deschis o academie maghiară la Ierusalim. Nimeni nu știe cine o finanțează

Academia Maghiară din Ierusalim a fost inaugurată oficial în decembrie 2025, în cartierul Talbiyeh, una dintre cele mai exclusiviste zone ale orașului. Clădirea se află în apropierea mai multor reprezentanțe diplomatice, inclusiv ale Cehiei și Slovaciei.

Academia este prezentată de partea ungară ca un proiect important de diplomație culturală. Rolul ei ar fi să promoveze cultura, istoria și cercetarea maghiară în Ierusalim. Instituția și-a lansat și propria revistă academică în limba engleză, Hungarian Academy in Jerusalem Journal.

Fără acte și fără buget public

Potrivit Daily News Hungary, care citează investigația realizată de Átlátszó, deși academia are o imagine publică oficială, informațiile verificabile despre ea sunt foarte puține. Nu a fost găsită o hotărâre de guvern, un decret de înființare sau documente bugetare clare care să arate cum a fost creată instituția și din ce fonduri funcționează.

De asemenea, site-ul academiei oferă puține detalii despre organizare. Nu sunt prezentate clar sursele de finanțare, numărul angajaților, costurile de funcționare sau structura de conducere. Pagina oficială de Facebook a instituției a fost lansată abia în aprilie 2026, la câteva luni după inaugurarea din 2025.

Cu toate acestea, academia figurează pe portalul oficial al institutelor culturale ale Ungariei, culture.hu, ceea ce indică o legătură cu rețeaua culturală oficială a statului ungar. Potrivit sursei citate, nici Ministerul Culturii și Inovării, nici Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior de la Budapesta nu au publicat alocări bugetare sau acorduri oficiale legate de academie.

Director decorat de Vatican

Instituția este condusă de arheologul Győző Vörös, numit director până în 2030. Acesta a primit anterior o distincție din partea Vaticanului și este cunoscut și pentru unele dispute academice legate de interpretări arheologice din Egipt.

Vörös a prezentat academia ca pe o continuare a prezenței istorice maghiare la Ierusalim. Instituția a început deja să publice revista academică în limba engleză, cu articole semnate de cercetători ungari, inclusiv de persoane asociate anterior unor institute de cercetare din zona apărării.

Posibilă „misiune străină”

Unele publicații israeliene au descris academia nu doar ca centru cultural, ci și ca posibilă „misiune străină” sau „filială a ambasadei”. Iar această formulare ridică întrebări, deoarece ambasada Ungariei este la Tel Aviv, nu la Ierusalim.

De altfel, Academia Maghiară din Ierusalim nu apare nici în registrele israeliene ale organizațiilor nonprofit sau ale companiilor, ceea ce face și mai greu de înțeles cum este încadrată oficial instituția.

De asemenea, calendarul public al instituției nu arată evenimente deschise publicului de la inaugurare, în afara lansării revistei și a prezenței online.

Proiect cultural contestat

Deschiderea academiei urmează altor inițiative ale guvernului Orbán la Ierusalim. În 2019, Ungaria a inaugurat acolo un birou comercial, la o ceremonie la care au participat premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó.

Pentru susținătorii proiectului, Academia Maghiară din Ierusalim este o investiție în prezența culturală a Ungariei în oraș. Pentru critici, problema este că o instituție prezentată ca proiect oficial al statului ungar funcționează fără informații publice despre bani, acte și responsabilități.