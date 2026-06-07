Financial Times: Valul de nemulțumire din România l-ar putea duce pe George Simion la putere?

Publicația britanică Financial Times avertizează că ascensiunea rapidă a liderului AUR, George Simion, combinată cu nemulțumirile sociale tot mai vizibile, pune presiune pe modelul pro-european. Inegalitățile, inflația și măsurile de austeritate au creat un teren fertil pentru discursul suveranist.

România este descrisă drept „o parabolă a populismului”, iar riscurile unei eventuale veniri la putere a acestui curent sunt analizate în detaliu.

George Simion transformă AUR într-o forță dominantă

Într-o amplă analiză dedicată României, Financial Times arată că liderul AUR, George Simion, a reușit să transforme partidul său într-o forță politică dominantă, cu aproximativ 37% în sondaje, peste multe dintre formațiunile populiste și naționaliste din Europa.

Publicația îl descrie pe Simion drept un politician care încearcă să își tempereze discursul și să se prezinte ca un viitor om de stat, deși continuă să promoveze un mesaj critic la adresa Bruxelles-ului.

„Scopul meu este să opresc Uniunea Europeană să devină o Uniune Sovietică”, afirmă liderul AUR, citat de Financial Times.

Creștere economică puternică, dar distribuită inegal

Jurnaliștii britanici notează că România a fost una dintre marile povești de succes ale extinderii europene, economia crescând de aproape patru ori de la începutul negocierilor de aderare la UE.

Totuși, beneficiile creșterii economice nu au fost distribuite uniform.

Potrivit lui Mircea Geoană, citat de publicație, aproximativ 80% din noua bogăție creată în ultimele două decenii s-a concentrat în marile orașe, în timp ce multe comunități mici și zone rurale au rămas în urmă.

„Există multă frustrare tăcută care poate fi mobilizată politic. Există sentimentul că nu avem un cuvânt de spus în Uniunea Europeană. Este o problemă de mândrie și demnitate”, spune Geoană.

Inflația și austeritatea alimentează nemulțumirea

Financial Times remarcă faptul că această nemulțumire este amplificată de scandalurile repetate de corupție și de erodarea încrederii în partidele tradiționale care au alternat la guvernare după 1989.

Analiza evidențiază și provocările economice cu care se confruntă România.

Președintele Nicușor Dan susține că, atunci când și-a început mandatul, deficitul bugetar real era apropiat de 10% din PIB, mult peste plafonul european de 3%.

După măsurile de consolidare fiscală adoptate de guvern, deficitul ar fi scăzut la 7,6% la finalul anului 2025.

„Suntem stabili”, afirmă Nicușor Dan pentru Financial Times, argumentând că ajustările bugetare au fost necesare pentru menținerea încrederii investitorilor.

Publicația notează că inflația depășește 10%, iar măsurile de reducere a cheltuielilor publice au alimentat nemulțumirea populară și au contribuit la creșterea susținerii pentru formațiunile suveraniste.

George Simion: „Suntem ramura europeană a mișcării MAGA”

În interviul acordat Financial Times, George Simion își asumă deschis apropierea ideologică de curentul politic promovat de președintele american Donald Trump.

„Simțim că suntem ramura europeană a mișcării MAGA”, declară liderul AUR.

Acesta susține că România este tratată ca un stat de rang secund în cadrul Uniunii Europene și afirmă că românii trebuie să fie mai liberi să își stabilească propriile politici în domenii precum finanțele, agricultura sau sănătatea.

Totuși, Simion precizează că nu susține ieșirea României din UE.

„Părăsirea Uniunii Europene ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla României”, afirmă liderul AUR.

Nicușor Dan mizează pe rezultate și stabilitate

În contrapondere, Financial Times îl prezintă pe Nicușor Dan drept un politician pragmatic, metodic și lipsit de excese retorice, un contrast puternic față de stilul combativ al lui Simion.

Președintele recunoaște că partidele centriste au subestimat impactul propagandei online și al rețelelor sociale asupra electoratului.

„Abia începem să înțelegem fenomenul”, spune Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni consideră că partidele mainstream nu au explicat suficient avantajele integrării europene și au folosit frecvent Bruxelles-ul drept țap ispășitor pentru măsurile nepopulare.

Miza pentru investitori și pentru Uniunea Europeană

Financial Times concluzionează că România a devenit un laborator politic pentru întreaga Europă.

Pe de o parte, țara încearcă să reducă dezechilibrele fiscale și să păstreze încrederea investitorilor internaționali. Pe de altă parte, valul de nemulțumire socială și economică alimentează ascensiunea mișcărilor suveraniste.

Publicația avertizează că, dacă strategia lui Nicușor Dan de a livra rezultate prin reforme și disciplină fiscală va eșua, iar AUR va ajunge la guvernare după eventuale alegeri anticipate, Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu „cel mai combativ membru eurosceptic de până acum”.

Potrivit Financial Times, România nu mai este doar o poveste de succes a integrării europene, ci „o parabolă a populismului și a modului în care acesta poate fi combătut”.