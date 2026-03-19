Filmul Labubu a fost confirmat oficial. Proiectul va fi regizat de Paul King, cineastul cunoscut pentru succesul filmelor Paddington

Fenomenul global Labubu face pasul către marele ecran. Compania chineză de jucării Pop Mart și studioul Sony Pictures au anunțat dezvoltarea unui film Labubu Pop Mart, care va combina live action cu animație CGI. Proiectul se află în fază incipientă, fără o dată de lansare confirmată.
Andrei Rachieru
19 mart. 2026, 14:47, Cultură-Media

Filmul Labubu Pop Mart va fi regizat de Paul King, cunoscut pentru producțiile Wonka, Paddington și serialul BBC The Mighty Boosh. King va semna și co-producția și dezvoltarea scenariului, alături de Steven Levenson, autorul musicalului Dear Evan Hansen și al filmului Tick, Tick… Boom!.

Anunțul a fost făcut la Paris, în cadrul unui turneu expozițional global dedicat aniversării a 10 ani de la lansarea jucăriilor Labubu, conform BBC.

De la jucărie la franciză de entertainment

Labubu, creația artistului din Hong Kong Kasing Lung, este un elf al pădurii inspirat de mitologia nordică și face parte din seria de cărți The Monsters. Popularitatea personajului a propulsat Pop Mart la o evaluare de aproape 40 de miliarde de dolari, depășind rivali consacrați precum Mattel.

Succesul se bazează inclusiv pe strategia „blind box”, prin care cumpărătorii nu știu ce variantă primesc până la deschiderea ambalajului. În paralel, Pop Mart s-a extins în zona experiențelor, inclusiv printr-un parc tematic în Beijing.

Labubu a devenit un accesoriu de lifestyle, fiind asociat cu apariții ale unor vedete precum Rihanna și Lisa, fotografiate purtând charm-uri Labubu.

Potrivit lui Kim Dayoung, lector în marketing la National University of Singapore, un film Labubu Pop Mart este o evoluție logică: conținutul și comerțul sunt profund interconectate pentru generațiile tinere. La rândul său, Kapil Tuli de la Singapore Management University subliniază potențialul de creștere și încrederea oferită investitorilor.

Context favorabil pentru animația chineză

Lansarea vine într-un moment prielnic, pe fondul succesului producțiilor asiatice precum Ne Zha 2 și jocul video Black Myth: Wukong. Astfel, filmul Labubu Pop Mart ar putea marca tranziția brandului din retail în entertainment global.

