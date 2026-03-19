ONU cere un coridor maritim sigur pentru evacuarea marinarilor din Golful Persic

Propunerea a fost prezentată în cadrul Consiliului de conducere al organizației maritime, reunit miercuri și joi la Londra, și vizează „un cadru precum un coridor maritim sigur” pentru a permite evacuarea în siguranță a echipajelor.

Potrivit RTÉ News, documentul, înaintat de Bahrain, Japonia, Panama, Singapore și Emiratele Arabe Unite, este susținut și de Statele Unite. „Scopul acestui cadru ar fi să faciliteze evacuarea în siguranță a navelor comerciale evacuarea în siguranță a navelor comerciale blocate în Golf, pentru a proteja viețile marinarilor”, se arată în textul discutat.

Nave blocate și victime

Aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați în Golful Persic, unde sute de nave au ancorat în urma amenințărilor Iranului privind atacuri asupra transporturilor care încearcă să tranziteze Strâmtoarea Hormuz.

Cel puțin șapte marinari au fost uciși de la începutul conflictului, a declarat secretarul general al Organizației Maritime Internaționale, Arsenio Dominguez. „Ei nu trebuie să devină victime ale tensiunilor geopolitice mai largi”, a spus acesta, cerând calmarea situației pentru ca echipajele să poată pleca în siguranță.

Statele din Gorj critică Iranul

Statele din Golf au criticat dur acțiunile Iranului. Reprezentantul Emiratelor Arabe Unite la IMO a condamnat „atacurile neprovocate, nejustificate, nediscriminatorii și complet ilegale”. Oficialul a afirmat că acestea „constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale” și reprezintă „o încălcare flagrantă a regulilor și principiilor fundamentale ale dreptului internațional”.

Mai multe state, inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania, au cerut adoptarea unei declarații care să „condamne ferm atacurile grave” asupra navelor comerciale și infrastructurii maritime.

Iran acuză Israelul și SUA

Iranul a atribuit deteriorarea securității maritime atacurilor lansate de Israel și Statele Unite, susținând că efectele asupra transportului maritim sunt „o consecință directă și inevitabilă” a acestor acțiuni.

În paralel, mai multe state au cerut IMO să contribuie la stabilirea unui mecanism care să permită evacuarea în siguranță a navelor și echipajelor din zonele cu risc ridicat.

Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global, este grav afectată, iar blocajul a dus la creșteri ale prețurilor și la tensiuni pe piețe.

Încă nu au fost luate decizii

În cadrul sesiunii Consiliului IMO, statele implicate lucrează la stabilirea unui mecanism pentru evacuarea în siguranță a navelor și echipajelor din zonele cu risc ridicat. La finalul celei de-a doua zile a sesiunii, nu fusese anunțată încă o decizie obligatorie sau un calendar de implementare.