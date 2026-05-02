Sondaj: 6 din 10 americani consideră că războiul SUA cu Iranul a fost o greşeală

Războiul lansat de SUA împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie este la fel de nepopular în rândul americanilor precum Războiul din Irak în anul 2006, când violențele au fost cele mai mari, potrivit datelor unui sondaj realizat de Washington Post, ABC News și Ipsos.

Concret, 61% dintre americanii care au participat la sondaj consideră că folosirea forței militare împotriva Iranului a fost o greșeală. Pe de altă parte, mai puțin de 20% din respondenți cred că acțiunile SUA în Iran au avut succes.

Potrivit The Washington Post, aproximativ 4 din 10 americani spun că războiul lansat împotriva Iranului nu a avut succes, în timp ce alți 4 din 10 spun că este „prea devreme” pentru a oferi un răspuns concret.

În rândul americanilor care se identifică drept republicani, sprijinul pentru război rămâne totuși unul ridicat: 79% spun că a fost decizia corectă.

SUA ar trebui sau nu să încheie un acord cu Iranul? Ce spun americanii

Datele sondajului mai arată faptul că opiniile în rândul americanilor privind acceptarea sau nu a unui acord de pace în acest moment sunt împărțite. 48% dintre respondenți au declarat că preferă să „încheie un acord de pace cu Iranul, chiar dacă acesta ar fi mai dezavantajos pentru SUA”, iar 46% doresc să „preseze Iranul pentru un acord mai bun, chiar dacă asta ar însemna reluarea acțiunilor militare ale SUA împotriva Iranului”.

Liderul de la Casa Albă a declarat miercuri faptul că intenționează să-i facă pe liderii iranieni să „cedeze” și că „nu va exista niciodată un acord dacă nu vor accepta renunțarea la armele nucleare”.

Războiul cu Iranul are un impact și asupra buzunarelor americanilor

Deși nu sunt semne că situația din Orientul Mijlociu s-ar îmbunătăți curând, consecințele economice ale războiului au impact negativ asupra traiului americanilor.

6 din 10 americani afirmă că acțiunea militară a SUA a crescut riscul ca economia să intre în recesiune. Pe de altă parte, peste 40% dintre americani au declarat că prețurile la benzină îi determină să conducă mai puțin și să reducă cheltuielile gospodărești. Peste 30% dintre participanții la sondaj au spus că și-au schimbat inclusiv planurile de călătorie sau de vacanță.

Din februarie, procentul persoanelor care spun că „rămân în urmă din punct de vedere financiar” a crescut de la 17% la 23%, iar procentul celor care spun că „nu o duc la fel de bine” ca atunci când Trump a preluat funcția a sărit de la 33% la 40%.

Sondajul, realizat în perioada 24-28 aprilie pe un eșantion de 2.560 de americani, a fost publicat după ce în această săptămână, Trump a sugerat că actualul impas cu Iranul ar putea dura o perioadă îndelungată.