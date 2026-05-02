Atacurile israeliene din sudul Libanului au ucis 10 civili, în ciuda armistițiului

Israelul a lansat mai multe atacuri în sudul Libanului, ucigând cel puțin 10 persoane, încălcând astfel din nou „armistițiul” declarat în urmă cu două săptămâni, potrivit Al Jazeera.

Agenția Națională de Știri din Liban (NNA) a anunțat, sâmbătă, că cel puțin trei civili au fost uciși într-un atac israelian asupra orașului Shoukine, din districtul Nabatieh.

Anterior, doi civili au murit într-un atac israelian asupra unei mașini din satul Kfar Dajjal. Într-un atac separat, alte trei persoane au murit după ce locuința în care aflau, situată în satul Lwaizeh, a fost lovită de drone israeliene. În satul Shoukin, un alt atac a provocat moartea a doi civili, potrivit NNA.

Raiduri israeliene în sudul Libanului

Forțele de Apărare Israeliene (IDF), au făcut un raid aerian care a vizat o zonă din jurul unei brutării, din apropierea unui sens giratoriu din orașul Nabatieh, iar avioanele de luptă au țintit orașul Siddiqine din districtul Tyre.

Israelul susține că atacurile vizează gruparea libaneză pro-iraniană Hezbollah, deși o mare parte dintre cei uciși în atacuri au fost civili.

Cel puțin 44 de persoane au fost ucise de atacurile israeliene asupra Libanului numai în ultimele două zile, potrivit NNA.

Peste 2.618 civili au murit încă de la izbucnirea conflictului

Încă de când Libanul a fost atras în războiul din Iran, în 2 martie, au murit cel puțin 2.618 civili, potrivit cifrelor oferite, vineri, de Ministerul Sănătății Publice din Liban. De asemenea, mai mult de 1 milion de persoane au fost strămutate din Liban.

Reamintim că Libanul a fost atras în război din cauza faptul că sudul țării reprezintă un leagăn al grupării Hezbollah, susținută de Iran, acesta fiind și motivul pentru care Israelul atacă această regiune din Liban.

Hezbollah a anunțat că va continua atacurile

Vineri, gruparea militantă Hezbollah-ul a precizat că va continua atacurile asupra forțelor israeliene din interiorul Libanului.

Într-o declarație publică, grupul a afirmat că a vizat mai multe concentrări de soldați și vehicule israeliene în mai multe localități de pe linia frontului din sudul Libanului. Atacurile au inclus lovituri de artilerie asupra trupelor din vecinătatea complexului Moussa Abbas din Bint Jbeil și a satului Hula. De asemenea, soldații israelieni din Biyyada, au fost atacați de o escadrilă de drone kamikaze cu capacitate de picaj.

Reamintim că în 17 Aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, care ulterior a fost prelungit cu trei săptămâni.

Cu toate acestea, părțile implicate, au continuat atacurile, încălcându-l în repetate rânduri, iar în cadrul acestor atacuri civilii din sudul Libanului au continuat să moară.