Ucraina cere Israelului sechestrarea unei nave suspectate de contrabandă cu cereale furate din regiunile ocupate la Ucrainei

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, susține că nava se îndreaptă în prezent către portul Haifa, ar transporta marfă încărcată ilegal dintr-un port închis din teritoriile ocupate, încălcând normele de drept internațional, potrivit Politico.

„Nava este suspectată că transportă un cargou de cereale care a fost transportat ilegal dintr-un port închis din teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, încălcând dreptul internațional și legislația ucraineană”, se arată în mesajul publicat pe X de oficialul ucrainean.

Sybiha a criticat lipsa de implicare a părții israeliene și a cerut tratarea cu seriozitate a cererii de asistență.

Ministrul de externe israelian, Gideon Sa ar, a declarat că astfel de chestiuni trebuie gestionate prin canale diplomatice formale, declarația la care șeful diplomației de la Kiev a spus: „Aceasta nu este diplomație pe Twitter, ci o cerere foarte concretă, juridică și diplomatică, pentru asistență judiciară internațională, care necesită un răspuns. Ne așteptăm ca partea israeliană să o trateze cu seriozitate, în loc să răspundă cu declarații emoționale”.

Legat de acest caz, procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a spus: „Partea ucraineană solicită partenerilor israelieni să confiște nava și încărcătura, să efectueze o percheziție, să confiște documentele navei și ale încărcăturii, să preleveze mostre de cereale și să interogheze membrii echipajului”.

Potrivit procurorului ucrainean, Rusia ar fi sustras și profitat de pe urma a peste 1.7 milioane de tone de produse agricole provenite din teritoriile ocupate. Valoarea totală a acestor produse este estimată la peste 380 de milioane de euro.