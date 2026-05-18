Rețea de contrabandă pentru Rusia, destructurată în Germania după o anchetă de 4 ani

Principalul suspect, Nikita S., un om de afaceri rus în vârstă de 39 de ani, a fost arestat în orașul Lubeck după o anchetă care a durat patru ani.

Potrivit documentelor analizate de publicațiile Politico și BILD, rețeaua opera prin intermediul companiei Global Trade, cu sediul în Germania, care ar fi fost transformată într-un centru european de aprovizionare controlat de Moscova.

Anchetatorii susțin că operațiunea implica exportul de produse cu dublă utilizare, componente electronice, microcontrolere, senzori, rulmenți, osciloscoape și alte echipamente tehnologice, care puteau fi folosite atât în scop civil, cât și militar.

Rețea de contrabandă pentru Rusia prin Turcia și firme-paravan

Conform procurorilor germani, după înăsprirea sancțiunilor occidentale, livrările directe către Rusia au fost înlocuite cu un sistem complex de tranzit prin țări terțe, în special prin Turcia.

O companie turcă, MR Global, este suspectată că funcționa ca punct intermediar pentru redirecționarea mărfurilor către Rusia. În paralel, mai multe firme-paravan din Germania ar fi fost folosite pentru mascarea operațiunilor și ascunderea adevăraților beneficiari ai produselor exportate.

În dosarele anchetei apar mesaje interne care indică în mod explicit intenția de a evita orice legătură vizibilă cu Rusia. „Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia nicăieri”, ar fi transmis Nikita S. unuia dintre colaboratori.

Anchetatorii estimează că rețeaua a realizat aproximativ 16.000 de transporturi, cu o valoare totală de peste 30 de milioane de euro.

Rețea de contrabandă pentru Rusia descoperită cu ajutorul serviciilor secrete germane

Cazul a fost descoperit după ce serviciul german de informații externe, BND, a obținut acces la documente interne ale companiei ruse Kolovrat, descrisă de anchetatori drept nucleul operațional al rețelei.

Documentele includeau facturi, comenzi și corespondență internă care au permis autorităților să reconstruiască traseul produselor din Europa până la utilizatori finali din Rusia, inclusiv entități legate de industria apărării și cercetarea nucleară.

Anchetatorii susțin că unele echipamente ar fi ajuns inclusiv la institute ruse implicate în programul de arme nucleare.

Mai multe persoane se află în prezent în arest preventiv, printre care Nikita S., Eugen R., Daniel A. și Boris M., considerați figuri-cheie ale rețelei. Procurorii germani investighează acuzații privind încălcarea sancțiunilor internaționale, fraudă comercială și participare la o organizație infracțională.

Autoritățile vamale germane au transmis că lupta împotriva eludării sancțiunilor europene prin intermediul unor țări terțe reprezintă o prioritate majoră după invazia Rusiei în Ucraina.