Germania avertizează că Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO până în 2029

Carsten Breuer, șeful Apărării germane, a declarat că Rusia ar putea avea capacitatea de a lansa un atac împotriva NATO până în anul 2029 sau chiar mai devreme, relatează European Pravda.

Oficialul german susține că sunt multe semnale deja existente care arată că Moscova își accelerează pregătirile militare și își consolidează capacitățile de război în acest sens.

Într-un interviu acordat publicației Süddeutsche Zeitung, Breuer a explicat că „diverși indicatori, reînarmarea, creșterea numărului de personal, schimbările economice și politice, toți indică o posibilă dată a unui atac rusesc asupra NATO: 2029. Ar putea avea loc mai devreme? Da”.

Acesta a spus că alianța trebuie să fie pregătită pentru o eventuală confruntare militară într-un termen scurt. Potrivit lui, NATO trebuie să își crească cât mai repede posibil capacitatea de luptă și să obțină putere tehnologică în următorii ani.

„O nouă strategie militară și un profil de capabilități definesc calea de urmat”, a spus Breuer.

La același interviu a participat și Richard Knighton, care a afirmat că este dificil de estimat o dată exactă pentru o posibilă amenințare, însă pericolul este tot mai mare.

„Rusia desfășoară operațiuni de luptă în Ucraina, învățând pe parcurs și dezvoltând noi tehnologii. Iar Putin și-a demonstrat disponibilitatea de a ataca statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât acest lucru se simte mai puternic”, a declarat Knighton.

Între timp, serviciile de informații din Estonia au transmis în raportul anual că Rusia nu ar intenționa să atace militar state membre NATO în acest an sau anul viitor.

Totuși, autoritățile estoniene avertizează că Moscova continuă procesul de refacere a armatei sale.

Și Gerald Funke, șeful Cartierului General al Comandamentului Întrunit de Sprijin al Bundeswehr, a atras atenția că Rusia ar putea lovi state NATO în următorii doi sau trei ani.

În paralel, NATO pregătește măsuri suplimentare de securitate la granița cu Rusia și Belarus. Alianța ivrea să creeze în următorii doi ani o zonă robotică fără echipaj uman și să amplaseze mai multe arme în apropierea frontierei estice.