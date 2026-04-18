Rușii au atacat o centrală energetică din regiunea Cernihiv. Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric

O centrală energetică din regiunea Cernihiv, Ucraina, a fost avariată în urma unui atac rusesc, iar aproximativ 380.000 de consumatori au rămas fără electricitate în dimineața zilei de sâmbătă, 18 aprilie.
Potrivit Ukrinform, informația a fost transmisă de compania furnizoare de electricitate, Chernihivoblenergo, pe pagina lor oficială de Telegram.
Comunicatul arată că incidentul a avut loc în jurul orei 04:00, când o centrală energetică considerată critică, aflată în districtul Nijin, a fost lovită în timpul atacului.
În urma avarierii, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe orașe și districte din regiune, inclusiv Cernihiv, Pryluky, Nijin și Slavutych.