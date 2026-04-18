Prima pagină » Știri externe » Rușii au atacat o centrală energetică din regiunea Cernihiv. Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric

Rușii au atacat o centrală energetică din regiunea Cernihiv. Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric

Un atac rusesc asupra unei centrale din regiunea Cernihiv a lăsat, sâmbătă dimineață, aproximativ 380.000 de consumatori fără electricitate.
Rușii au atacat o centrală energetică din regiunea Cernihiv. Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric
Nițu Maria
18 apr. 2026, 08:56, Social

O centrală energetică din regiunea Cernihiv, Ucraina, a fost avariată în urma unui atac rusesc, iar aproximativ 380.000 de consumatori au rămas fără electricitate în dimineața zilei de sâmbătă, 18 aprilie.

Potrivit Ukrinform, informația a fost transmisă de compania furnizoare de electricitate, Chernihivoblenergo, pe pagina lor oficială de Telegram.

Comunicatul arată că incidentul a avut loc în jurul orei 04:00, când o centrală energetică considerată critică, aflată în districtul Nijin, a fost lovită în timpul atacului.

În urma avarierii, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe orașe și districte din regiune, inclusiv Cernihiv, Pryluky, Nijin și Slavutych.

„La ora 04:00, o centrală energetică critică din districtul Nijin a fost avariată în atacul inamic. Drept urmare, 380.000 de consumatori din Cernihiv, Pryluky, Nijin, Slavutych, precum și din districtele Cernihiv, Nijin și Pryluky, au rămas fără curent electric.”, anunță compania.

Echipele de intervenție lucrează în prezent pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în zonele afectate. Incidentul vine la o zi după un alt atac, în urma căruia o centrală termică din Cernihiv și-a suspendat activitatea.

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Vânătorii de comori dezgroapă artefacte, iar statul le îngroapă la loc: „De recompense nici nu se pune problema”
Gandul
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
Cazul dispariției a 552 de obiecte de patrimoniu din aur și argint. Infracțiunea a fost descoperită la pensionarea unui angajat al Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Promotor