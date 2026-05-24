Rusia a folosit racheta hipersonică Oreșnik în atacul masiv asupra Ucrainei, afirmă Zelenski

„Au lansat racheta ‘Oreșnik’ asupra orașului Bila Țerkva”, a afirmat Zelenski duminică, într-un mesaj pe platforma X, referindu-se la utilizarea acestui tip de armament în cadrul atacului.

Liderul ucrainean a precizat că, în paralel, a avut loc un bombardament extins asupra mai multor regiuni, cu zeci de rachete și sute de drone lansate asupra teritoriului ucrainean.

„De la începutul nopții, salvatorii și toate serviciile necesare lucrează acolo unde este nevoie. În prezent, cel puțin 83 de persoane au fost confirmate rănite de la miezul nopții. Din păcate, există și morți. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați”, a transmis Zelenski.

El a descris atacul ca fiind unul de o amploare ridicată, subliniind numărul mare de proiectile utilizate.

„A fost un atac puternic – 90 de rachete de diferite tipuri, multe dintre ele balistice – 36 în total. Au fost 600 de drone. Din păcate, nu toate rachetele balistice au fost interceptate, iar cele mai multe lovituri au fost în Kiev. Kievul a fost principala țintă a acestui atac rusesc”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a susținut că atacurile au vizat infrastructura civilă, inclusiv rețele de utilități, piețe, locuințe și instituții de învățământ.

„Trei rachete rusești au fost lansate asupra unei instalații de alimentare cu apă. A fost arsă o piață. Zeci de clădiri rezidențiale au fost avariate. Au fost lovite mai multe școli obișnuite”, a mai spus acesta.

În același mesaj, liderul de la Kiev a făcut apel la sprijin internațional pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, în special a capacităților anti-balistice, și a cerut consecințe pentru Rusia în urma atacurilor.

„Este important ca acest lucru să nu rămână fără consecințe pentru Rusia. Astăzi, oricine alege să nu tacă și să ajute Ucraina reprezintă un apărător al vieții”, a transmis Zelenski.

El a adăugat că Ucraina continuă să facă eforturi pentru protejarea populației și pentru obținerea păcii, subliniind necesitatea sprijinului internațional.

Cu o zi înainte, Zelenski avertiza asupra faptului că serviciile de inteligență aveau informații asupra atacului pe care Rusia îl pregătea cu racheta Oreșnik.

Oreșnik este un sistem balistic capabil să transporte focoase convenționale sau nucleare și să atingă viteze de peste Mach 10. Rusia a mai folosit acest nou tip de rachetă de două ori până acum în atacul asupra Ucrainei.