Zelenski avertizează că Rusia pregătește un posibil atac cu racheta hipersonică de tip Oreșnik asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă că există riscul unui atac rusesc de amploare „iminent”, posibil cu utilizarea rachetei hipersonice Oreșnik, potrivit informațiilor primite de serviciile de informații ucrainene, inclusiv de la parteneri americani și europeni.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
23 mai 2026, 22:13, Știri externe
„Serviciile noastre de informații au raportat că au primit date, inclusiv de la partenerii noștri americani și europeni, despre pregătirea de către Rusia a unei lovituri cu racheta Oreșnik”, a transmis pe rețelele de socializare președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că informațiile sunt încă verificate.

El a mai spus că „vedem semne de pregătire pentru o lovitură combinată pe teritoriul Ucrainei, inclusiv Kiev, implicând diverse tipuri de arme”, și a avertizat că populația trebuie să reacționeze imediat la alertele aeriene.

„Este important să acționăm responsabil la alertele de raid aerian, începând din această seară. Folosiți adăposturile pentru a vă proteja viețile”, a transmis liderul ucrainean.

Oreșnik este un sistem de rachetă balistică hipersonică cu rază intermediară, fiind una dintre cele mai recente arme ale Rusiei, cu potențial de utilizare convențională sau nucleară.

În mesajul său, Zelenski a cerut și sprijin internațional, subliniind că situația are implicații globale.

„Atragem atenția partenerilor noștri din Statele Unite și din Europa că utilizarea unor astfel de arme și prelungirea acestui război creează un precedent global pentru alți potențiali agresori”, a mai spus el.

El a insistat că răspunsul internațional trebuie să fie preventiv.

„Ne așteptăm la un răspuns din partea lumii – nu post-factum, ci unul preventiv. Este necesară presiune asupra Moscovei pentru a nu extinde războiul”, a adăugat Zelenski.

„Ne pregătim apărarea aeriană cât mai bine posibil și vom răspunde în mod complet și echitabil fiecărei lovituri rusești. Războiul trebuie oprit. Avem nevoie de pace, nu de rachete care satisfac ambițiile bolnave ale unui individ. Vă rog, aveți grijă de voi și mergeți în adăposturi”, a încheiat el.

