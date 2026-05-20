Prima pagină » Știri externe » Cel puțin 11 persoane rănite în Ucraina în urma atacurilor Rusiei de peste noapte

Cel puțin 11 persoane rănite în Ucraina în urma atacurilor Rusiei de peste noapte

Rusia a lansat o serie de atacuri în noaptea marți spre miercuri, lovind blocuri de locuințe, depozite comerciale din mai multe regiuni din Ucraina. Cel puțin 11 persoane au fost rănite, autoritățile locale avertizând că bilanțul poate fi mai ridicat, mai mulți oameni fiind blocați sub dărâmături.
Cel puțin 11 persoane rănite în Ucraina în urma atacurilor Rusiei de peste noapte
sursă foto: Artem Semenîhin / Telegram
Petre Apostol
20 mai 2026, 06:28, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Rusia continuă să vizeze în mod regulat infrastructura civilă, energetică și de transport din Ucraina prin atacuri nocturne intense, lovind de această dată zone situate departe de linia frontului.

Cea mai gravă situație s-a înregistrat în orașul Konotop din regiunea Sumî. Un atac masiv rusesc a lovit direct un bloc de locuințe cu mai multe etaje, provocând prăbușirea a trei niveluri ale structurii.

Guvernatorul regional, Oleh Hrîhorov, a raportat inițial cel puțin șase răniți. Primarul orașului, Artem Semenîhin, a declarat că salvatorii au reușit să extragă mai multe persoane de sub resturile de beton și continuă căutările.

Situația din teren este critică. Din cauza lipsei de ambulanțe disponibile, civilii transportă răniții la spital cu mașinile personale.

Pe lângă blocul distrus, atacul a avariat grav mai multe case, apartamente, clădiri administrative și a pus la pământ muzeul de istorie al orașului. În capitala regională Sumî, atacul extins a provocat întreruperi majore de energie electrică.

În centrul țării, atacurile rusești s-au concentrat pe infrastructura logistică din orașul Dnipro.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanza, a anunțat că cinci persoane au fost rănite în urma unui atac care a declanșat un incendiu violent la depozitele de stocare a alimentelor din oraș. Două dintre victime, un bărbat și o femeie, au avut nevoie de spitalizare de urgență.

În paralel, forțele ruse au atacat și orașul-port Odesa. Oficialii locali au raportat că mai multe case și vehicule au fost avariate, iar o clădire cu un singur etaj a fost complet distrusă de suflul exploziilor.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia