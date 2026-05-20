Cel puțin 11 persoane rănite în Ucraina în urma atacurilor Rusiei de peste noapte

Rusia continuă să vizeze în mod regulat infrastructura civilă, energetică și de transport din Ucraina prin atacuri nocturne intense, lovind de această dată zone situate departe de linia frontului.

Cea mai gravă situație s-a înregistrat în orașul Konotop din regiunea Sumî. Un atac masiv rusesc a lovit direct un bloc de locuințe cu mai multe etaje, provocând prăbușirea a trei niveluri ale structurii.

Guvernatorul regional, Oleh Hrîhorov, a raportat inițial cel puțin șase răniți. Primarul orașului, Artem Semenîhin, a declarat că salvatorii au reușit să extragă mai multe persoane de sub resturile de beton și continuă căutările.

Situația din teren este critică. Din cauza lipsei de ambulanțe disponibile, civilii transportă răniții la spital cu mașinile personale.

Pe lângă blocul distrus, atacul a avariat grav mai multe case, apartamente, clădiri administrative și a pus la pământ muzeul de istorie al orașului. În capitala regională Sumî, atacul extins a provocat întreruperi majore de energie electrică.

În centrul țării, atacurile rusești s-au concentrat pe infrastructura logistică din orașul Dnipro.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanza, a anunțat că cinci persoane au fost rănite în urma unui atac care a declanșat un incendiu violent la depozitele de stocare a alimentelor din oraș. Două dintre victime, un bărbat și o femeie, au avut nevoie de spitalizare de urgență.

În paralel, forțele ruse au atacat și orașul-port Odesa. Oficialii locali au raportat că mai multe case și vehicule au fost avariate, iar o clădire cu un singur etaj a fost complet distrusă de suflul exploziilor.