Prima pagină » Știri externe » Război Rusia-Ucraina. Atac cu drone în regiunea rusă Stavropol. Cinci răniți în Ucraina după un bombardament la Dnipro

Război Rusia-Ucraina. Atac cu drone în regiunea rusă Stavropol. Cinci răniți în Ucraina după un bombardament la Dnipro

Mai multe zone industriale din apropierea orașului Nevinnomîssk, situat în regiunea Stavropol din sudul Rusiei, au fost vizate de un atac cu drone în cursul nopții de marți, a anunțat guvernatorul regional Vladimir Vladimirov într-un mesaj publicat pe platforma Telegram.
Război Rusia-Ucraina. Atac cu drone în regiunea rusă Stavropol. Cinci răniți în Ucraina după un bombardament la Dnipro
Imagine cu caracter ilustrativ
Petre Apostol
20 mai 2026, 02:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Oficialul rus nu a oferit detalii suplimentare cu privire la eventuale victime sau pagube materiale. Zona afectată găzduiește combinatul „Nevinnomîsskîi Azot”, una dintre cele mai mari uzine chimice din Rusia, care a mai fost ținta unor atacuri similare cu drone în trecut, atribuite forțelor ucrainene, potrivit Reuters.

În același timp, atacurile Rusiei au continuat pe teritoriul ucrainean.

Cel puțin cinci persoane au fost rănite în sud-estul Ucrainei, după ce forțele ruse au atacat orașul Dnipro, a raportat guvernatorul regional ucrainean, Oleksandr Hanja, prin intermediul aceleiași rețele de socializare.

Atât Rusia, cât și Ucraina au negat în repetate rânduri, de la izbucnirea conflictului, că ar viza în mod deliberat populația civilă sau infrastructura rezidențială.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia