Atac rusesc cu dronă în Herson: cel puțin doi morți și șapte răniți după lovirea unui autobuz civil

Potrivit guvernatorului regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, atacul a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, în jurul orei 7:00, în districtul Dnipro al orașului. Acesta a menționat că două persoane – un angajat al serviciilor municipale și o femeie – au murit pe loc.

Alte șapte persoane au fost rănite și au fost transportate la spital.

Oficialii ucraineni susțin că autobuzul a fost lovit de o dronă în timp ce transporta civili, într-o zonă aflată aproape de linia frontului.

Atacul vine la mai puțin de două luni după un incident similar în aceeași regiune, când un alt autobuz civil a fost lovit, iar zece persoane au fost rănite.

Herson rămâne una dintre cele mai expuse regiuni din sudul Ucrainei, fiind supusă frecvent atacurilor cu drone și artilerie de la începutul războiului.

În același context regional de securitate, autoritățile române au raportat în această dimineață activitate intensă a dronelor rusești în apropierea frontierei fluviale cu România. Radarele MApN au detectat un grup de aproximativ 20 de drone care se îndreptau spre zona Ismail.

De asemenea, a fost emis mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, după ce o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în zona Chilia, înainte de a reveni spre Ucraina.