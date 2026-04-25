Atac mortal în Columbia: șapte persoane ucise după explozia unui autobuz, pe fondul escaladării violențelor

Șapte persoane au murit și alte peste 17 au fost rănite sâmbătă, după ce un dispozitiv exploziv a fost detonat într-un autobuz aflat în mișcare în sud-vestul Columbiei, relatează AP.

Atacul, calificat de autorități drept „act terorist”, vine pe fondul unei intensificări alarmante a violențelor în regiune.

Explozia a avut loc pe autostrada Panamericană, în zona localității Cajibío, din provincia Cauca. Guvernatorul regiunii, Octavio Guzmán, a confirmat că dispozitivul a fost activat în timp ce autobuzul transporta civili.

Autoritățile: „Act terorist”

Comandantul Forțelor Armate, Hugo López, a descris atacul drept un „act terorist” și a indicat drept responsabile rețelele asociate cu „Iván Mordisco”, una dintre cele mai căutate figuri din țară, precum și facțiunea Jaime Martínez.

Aceste grupări sunt disidențe ale fostei organizații de gherilă Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC), care nu au respectat acordul de pace semnat cu statul columbian în 2016 și continuă să opereze în regiune.

Reacția președintelui Petro

Președintele Gustavo Petro a condamnat dur atacul, într-un mesaj public:

„Cei care au comis atacul și au ucis șapte civili — și au rănit alți 17 — sunt teroriști, fasciști și traficanți de droguri.”

Potrivit acestuia, multe dintre victime sunt membri ai comunităților indigene.

Zeci de incidente în doar două zile

Atacul face parte dintr-un val mai amplu de violențe. Potrivit armatei, cel puțin 26 de incidente criminale au fost înregistrate în ultimele două zile în sud-vestul țării, majoritatea vizând civili.

Printre acestea se numără:

un atac armat asupra unei secții de poliție din zona rurală Jamundí

un atac asupra unei instalații radar a aviației civile în El Tambo, unde autoritățile au interceptat și doborât trei drone încărcate cu explozibili

detonarea a două vehicule-capcană în apropierea unor unități militare din Cali și Palmira, care au provocat pagube materiale

Regiune-cheie pentru traficul de droguri

Escaladarea violențelor este legată de lupta pentru controlul unor rute strategice de trafic de droguri. Provinciile Cauca și Valle del Cauca sunt considerate puncte critice, oferind acces la rute maritime și fluviale către portul Buenaventura — un hub major pentru transportul drogurilor spre America Centrală și Europa.

Mobilizare guvernamentală și apeluri la acțiune

În contextul agravării situației, o delegație guvernamentală condusă de ministrul Apărării, Pedro Sánchez, se afla în Palmira chiar în momentul atacului.

„Acești criminali încearcă să insufle frică, dar vom răspunde cu fermitate”, a transmis acesta.

La rândul său, guvernatoarea provinciei Valle del Cauca, Francisca Toro, a cerut „sprijin imediat” din partea guvernului central, solicitând întărirea forțelor de securitate și intensificarea operațiunilor de informații.

Recompense pentru capturarea liderilor

Autoritățile au anunțat o recompensă de peste un milion de dolari pentru informații care ar putea duce la capturarea lui „Marlon”, lider al facțiunii Jaime Martínez în regiune.

În paralel, autoritățile locale au oferit anterior aproximativ 14.000 de dolari pentru identificarea celor responsabili de atacurile din Cali și Palmira.