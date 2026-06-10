ONU solicită Iranului cooperarea urgentă și accesul la siturile nucleare

Consiliul ONU pentru supravegherea nucleară a cerut, miercuri, Iranului să coopereze pe deplin cu agenția, potrivit AP.

A cerut și să furnizeze informații complete despre stocul său de materiale nucleare de calitate apropiată de cea militară și să le permită inspectorilor săi accesul la siturile nucleare iraniene.

Furnizarea informațiilor, „esențială și urgentă”

O rezoluție adoptată de consiliul de administrație al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a mai precizat că furnizarea de informații și accesul sunt „esențiale și urgente”. Acestea permit verificarea faptului că nu există „deturnări de materiale nucleare”, mai arată sursa.

Douăzeci și una de țări din consiliul guvernatorilor AIEA, format din 35 de membri, au votat pentru rezoluție. Votul a avut loc la sediul AIEA din Viena, potrivit unor diplomați care au vorbit sub condiția anonimatului, pentru a descrie rezultatul votului cu ușile închise.

Rusia, China și Niger s-au opus. Alte 10 țări s-au abținut, iar una nu a votat.

Ce țări au înaintat rezoluția

Rezoluția a fost înaintată de Franța, Regatul Unit, Germania și Statele Unite, potrivit aceleiași surse.

Rezoluția „își propune să mențină presiunea diplomatică asupra Iranului. Presiunile au scopul de a asigura respectarea obligațiilor legale de garanții”, potrivit unui diplomat citat de Associated Press.

De când Israelul și Statele Unite au atacat siturile nucleare ale Iranului, în timpul războiului de 12 zile din iunie 2025, Iranul nu a acordat inspectorilor AIEA acces la siturile nucleare afectate de atacuri. Teheranul este obligat legal să coopereze cu organismul de supraveghere în temeiul Tratatului de neproliferare nucleară.

Agenția nu a putut verifica starea stocului de uraniu aproape de calitate militară de la bombardamentul din iunie, mai specifică sursa.

Potrivit AIEA , Iranul deține un stoc de 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit cu o puritate de până la 60%. Acesta este un pas scurt, tehnic, până la niveluri de 90% pentru producerea de arme nucleare.

Declarația Iranului

Iranul declară că nu are în vedere dezvoltarea de arme nucleare. De asemenea, a precizat și că programul său este în întregime pașnic.

Ambasadorul Iranului la AIEA, Reza Najafi, a denunțat rezoluția de miercuri. Najafi a declarat că documentul descrie situația din Iran „ca fiind destul de normală și ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”.

„În contextul actualului mediu de securitate fără precedent creat de atacuri și amenințări continue din partea agresorilor, bazele juridice, tehnice și operaționale pentru implementarea normală a garanțiilor în Iran au fost distruse”, a mai precizat acesta.

Najafi a mai spus că Iranul a acordat AIEA acces la „toate instalațiile neafectate”. El a mai spus că că rezoluția „neglijează orice cooperare a Iranului cu agenția, chiar și în condiții de război”.