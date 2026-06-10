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Ungaria schimbă regulile după era Orbán. Miza: 16,4 miliarde de euro de la Bruxelles

Guvernul condus de premierul Peter Magyar a prezentat Parlamentului un pachet de reforme anticorupție pentru ca țara să poată primi 16,4 miliarde de euro din fondurile UE blocate din cauza încălcărilor statului de drept comise de fostul prim-ministru, ultranaționalistul Viktor Orbán.
Ungaria schimbă regulile după era Orbán. Miza: 16,4 miliarde de euro de la Bruxelles
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
10 iun. 2026, 19:47, Știri externe
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Noul șef al Executivului, Péter Magyar, a subliniat „importanța istorică” a unor reforme menite să sporească controlul asupra patrimoniului politicienilor, potrivit EFE. Totodată, reformele atribuie mai multe competențe Autorității pentru Integritate, care examinează declarațiile de avere ale acestora.

Reforma prevede că deputații, membrii guvernului și alți înalți funcționari pot fi condamnați la până la 2 ani de închisoare dacă nu își declară toate bunurile și proprietățile imobiliare.

De asemenea, sunt modificate mai multe legi de combatere a corupției pentru a impune, de exemplu, o mai mare transparență entităților publice și anumitor operațiuni bancare.

Abrogarea politicilor lui Orbán

Obiectivul guvernului este de a abroga dispozițiile adoptate în cei 16 ani de guvernare ai lui Orbán (2010-2026). Comisia Europeană a considerat aceste dispoziții încălcări ale statului de drept, ceea ce a dus la blocarea acestor fonduri.

Reformele vor suspenda sau transforma zeci de fundații private finanțate din fonduri de stat, create de Orbán pentru a administra universități și alte entități de interes public.

Partidul lui Magyar, Tisza, a câștigat alegerile din 12 aprilie și deține o majoritate de 70 % în Parlament.

17 miliarde de euro

„Am auzit ani de zile de la guvernul anterior că Uniunea Europeană reține fonduri comunitare din motive politice, că este vorba de imigrația ilegală sau de Ucraina”, a afirmat Magyar marți seara. Premierul a anunțat că pachetul a fost prezentat Parlamentului.

Bruxelles a înghețat un total de 17 miliarde de euro destinate Ungariei în timpul mandatelor lui Orbán.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la sfârșitul lunii mai deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, după săptămâni de negocieri cu Magyar.

Guvernul ungar are termen până la 31 august să îndeplinească condițiile impuse de Bruxelles pentru deblocarea acestor fonduri.

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