Apa dispare văzând cu ochii dintr-unul dintre cele mai mari lacuri ale Ungariei

Lacul Velence, situat la doar 40 de kilometri vest de Budapesta, este o destinație populară de vacanță, potrivit Reuters. Nivelul apei ar putea deveni în curând prea scăzut pentru navigație și înot, au declarat experții.

Într-o zi caldă recentă, copiii se jucau pe bancuri de nisip proaspăt expuse care se întindeau mult dincolo de țărmul obișnuit al lacului. Bărcile de închiriat erau ancorate la un debarcader aflat acum departe de apă și așezat pe nisip.

Nivelul apei lacului a fost de 56 cm miercuri în orașul Agard, conform datelor Direcției Generale Naționale pentru Gestionarea Apei, cu doar 3 cm peste minimul istoric de 53 cm înregistrat în 2022, ultimul an în care Ungaria a fost lovită de o secetă extremă. În primele luni ale anului 2026, nivelul apei se situa în jurul valorii de 80 cm.

Fără precipitații substanțiale, nivelul apei ar putea scădea cu jumătate de centimetru pe zi până la sfârșitul verii, au avertizat experții.

„Nivelul apei va scădea cu cel puțin 25-30 cm în următoarele 30-40 de zile, iar minimul istoric va fi depășit în câteva zile”, a declarat pentru Reuters Tibor Horanyi, de la Asociația Marilor Lacuri.

Horanyi a atribuit problema nu numai schimbărilor climatice, ci și deceniilor de gestionare defectuoasă a apei cum ar fi drenarea zonelor umede pentru utilizare agricolă. Această perturbare a afectat deja întreprinderile.

Ministrul mediului, Laszlo Gajdos, s-a întâlnit săptămâna trecută cu ONG-uri locale, primari și experți în gestionarea apei pentru a discuta despre viitorul lacului.

Gajdos a transmis că guvernul își propune să îmbunătățească calitatea apei să implementeze o reîncărcare durabilă a apei și să reabiliteze mediul de pe malul lacului.

Cu toate acestea, găsirea unei soluții pentru reumplerea cu apă a lacului Velence va dura, a declarat pentru Reuters Arpad Pal Eotvos, primarul orașului Gardony, situat pe malul lacului.