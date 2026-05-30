Prima pagină » Life-Inedit » La Seul începe unul dintre cele mai mari festivaluri ale trandafirilor, cu 45.000 de plante înflorite înainte de termen

La Seul începe unul dintre cele mai mari festivaluri ale trandafirilor, cu 45.000 de plante înflorite înainte de termen

Un val timpuriu de vreme caldă a grăbit înflorirea a aproximativ 45.000 de trandafiri la Seoul Grand Park, înaintea deschiderii oficiale a Festivalului Grădinii de Trandafiri.
La Seul începe unul dintre cele mai mari festivaluri ale trandafirilor, cu 45.000 de plante înflorite înainte de termen
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
30 mai 2026, 14:30, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Evenimentul începe pe 30 mai și se desfășoară până pe 7 iunie.

Festivalul va transforma Theme Garden din parcul sud-coreean într-un decor inspirat din povestea „Alice în Țara Minunilor”, de Lewis Carroll.

Vizitatorii vor putea vedea peste 90 de varietăți de trandafiri, relatează The Korea Times.

Organizatorii au pregătit zone foto tematice inspirate din povestea clasică, dar și o expoziție în aer liber cu fotografiile premiate la ediția de anul trecut.

În weekenduri, parcul va găzdui activitatea interactivă  „Atelierul lui Alice”.

Familiile vor putea realiza obiecte inspirate din ceaiul Pălărierului Nebun, inclusiv cești personalizate, suporturi pentru ceai și coronițe florale. Programul include și un atelier special de prelucrare a lemnului.

Organizatorii lansează și cea de-a 13-a ediție a concursului de fotografie dedicat grădinii de trandafiri. Înscrierile vor fi deschise între 1 și 14 iunie.

Guvernul Metropolitan din Seul va acorda certificate oficiale și premii totale de 4,5 milioane de woni, echivalentul a aproximativ 3.300 de dolari, pentru 28 de câștigători.

Festivalul marchează și inaugurarea unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii.

Autoritățile au anunțat finalizarea renovării unei zone din partea de nord-vest a Theme Garden, spațiu care fusese neglijat timp îndelungat.

Lucrările au început în martie

Proiectul include un sistem modern de drenaj, patru pavilioane umbrite și o peluză de 840 de metri pătrați.

Noua amenajare cuprinde și o promenadă pe malul lacului, adaptată persoanelor cu mobilitate redusă.

Pentru a menține atractivitatea spațiului pe tot parcursul anului, horticultorii au plantat 4.500 de arbori și 5.500 de plante perene cu flori.

Amenajarea include și o grădină dedicată hortensiilor, gândită pentru a oferi culori diferite în fiecare sezon.

Festivalul Grădinii de Trandafiri de la Seoul Grand Park este unul dintre cele mai populare evenimente florale organizate anual în Coreea de Sud. Festivalul are loc în complexul Theme Garden din cadrul marelui parc public aflat în orașul Gwacheon, în apropiere de Seul. Evenimentul atrage în fiecare an zeci de mii de vizitatori datorită colecțiilor extinse de trandafiri, instalațiilor tematice și programelor interactive dedicate familiilor și pasionaților de fotografie. Autoritățile locale folosesc festivalul și ca platformă pentru promovarea spațiilor verzi urbane și a proiectelor de modernizare a infrastructurii de agrement.

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Cum a ajuns Nicolae Ceaușescu în programul oficial al finalei Champions League, PSG - Arsenal: „Un fior în corp care te pregătește”
GSP.ro
Cum și-a scris Rusia propria istorie în Asia Centrală. „Kârgâzii sunt un popor leneș și hoț. Îi poți vâna, dar nu-i poți mânca”
Gandul
Bancomatele vor fi ELIMINATE‼️ Când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
Cancan
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport
Avocatul care cerea 21.000 de euro pentru intervenții la vârful DIICOT, trimis definitiv la pușcărie. Mihai Costea nu-și mai recunoștea vocea din înregistrări, nici propriul scris
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
Ești obligat să ai numere verzi la mașina electrică sau poți folosi numere negre obișnuite?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia