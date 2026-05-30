La Seul începe unul dintre cele mai mari festivaluri ale trandafirilor, cu 45.000 de plante înflorite înainte de termen

Evenimentul începe pe 30 mai și se desfășoară până pe 7 iunie.

Festivalul va transforma Theme Garden din parcul sud-coreean într-un decor inspirat din povestea „Alice în Țara Minunilor”, de Lewis Carroll.

Vizitatorii vor putea vedea peste 90 de varietăți de trandafiri, relatează The Korea Times.

Organizatorii au pregătit zone foto tematice inspirate din povestea clasică, dar și o expoziție în aer liber cu fotografiile premiate la ediția de anul trecut.

În weekenduri, parcul va găzdui activitatea interactivă „Atelierul lui Alice”.

Familiile vor putea realiza obiecte inspirate din ceaiul Pălărierului Nebun, inclusiv cești personalizate, suporturi pentru ceai și coronițe florale. Programul include și un atelier special de prelucrare a lemnului.

Organizatorii lansează și cea de-a 13-a ediție a concursului de fotografie dedicat grădinii de trandafiri. Înscrierile vor fi deschise între 1 și 14 iunie.

Guvernul Metropolitan din Seul va acorda certificate oficiale și premii totale de 4,5 milioane de woni, echivalentul a aproximativ 3.300 de dolari, pentru 28 de câștigători.

Festivalul marchează și inaugurarea unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii.

Autoritățile au anunțat finalizarea renovării unei zone din partea de nord-vest a Theme Garden, spațiu care fusese neglijat timp îndelungat.

Lucrările au început în martie

Proiectul include un sistem modern de drenaj, patru pavilioane umbrite și o peluză de 840 de metri pătrați.

Noua amenajare cuprinde și o promenadă pe malul lacului, adaptată persoanelor cu mobilitate redusă.

Pentru a menține atractivitatea spațiului pe tot parcursul anului, horticultorii au plantat 4.500 de arbori și 5.500 de plante perene cu flori.

Amenajarea include și o grădină dedicată hortensiilor, gândită pentru a oferi culori diferite în fiecare sezon.

Festivalul Grădinii de Trandafiri de la Seoul Grand Park este unul dintre cele mai populare evenimente florale organizate anual în Coreea de Sud. Festivalul are loc în complexul Theme Garden din cadrul marelui parc public aflat în orașul Gwacheon, în apropiere de Seul. Evenimentul atrage în fiecare an zeci de mii de vizitatori datorită colecțiilor extinse de trandafiri, instalațiilor tematice și programelor interactive dedicate familiilor și pasionaților de fotografie. Autoritățile locale folosesc festivalul și ca platformă pentru promovarea spațiilor verzi urbane și a proiectelor de modernizare a infrastructurii de agrement.