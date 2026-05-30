Donald Trump s-a îngrășat. Ce i-au spus medicii

Conform examinării medicale anuale, Donald Trump s-a îngrășat cu 6 kilograme și a ajuns la 108 kilograme, anunță NEXTA. Ca urmare, medicii i-au recomandat lui Trump să mănânce mai puțin fast-food, să facă mai multă mișcare și să slăbească.

Totuși, acest lucru ar putea fi dificil pentru Trump ajuns la vârsta de 79 de ani. Recent, ministrul Sănătății, Robert Kennedy Jr., a dezvăluit că Trump nu se desparte de McDonald’s și Coca-Cola.

Donald Trump este sănătos tun

În schimb, celelalte analize ale președintelui american sunt bune. Casa Albă a dezvăluit rezultatele examenului medical pentru a infirma zvonurile privind starea de sănătate a lui Trump.

Medicii au confirmat că președintele SUA are o ușoară umflare a picioarelor, iar vânătăile de pe mâini au fost explicate de strângerile frecvente de mână și de administrarea unui medicament banal.

De asemenea, Trump a obținut un scor maxim de 30 din 30 la testul cognitiv.

Trump însuși a descris rezultatele testelor cu o singură propoziție: „Totul este minunat”.

În concluzie, medicii au spus că președintele SUA este pe deplin capabil să-și îndeplinească îndatoririle de șef de stat.