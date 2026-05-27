Bivolul poreclit Donald Trump a fost grațiat de ministrul de Interne. Animalul vedetă a fost mutat într-un parc zoo

Bivolul din Bangladesh, ajuns vedetă după ce a fost poreclit Donald Trump, a fost grațiat. El nu va mai fi sacrificat în cadrul unei ceremonii, așa cum fusese anunțat, în urma unei intervenții a autorităților. În plus, animalul a fost mutat într-un parc zoo.
Sursă foto: captură video YouTube / NO COMMENT TV
Petru Mazilu
27 mai 2026, 21:51, Politic
Un bivol rar din Bangladesh, poreclit „Donald Trump” datorită părului său deschis la culoare, a fost cruțat, potrivit Reuters. El nu a fost sacrificat în cadrul unei ceremonii sacre, așa cum era stabilit.

Animalul a fost cruțat în urma unei intervenții a ministrului de Interne din Bangladesh. Pentru a nu risca o reacție ostilă a publicului, autoritățile i-au dat banii noului proprietar și au mutat animalul la grădina zoologică din Dhaka.

Animalul de aproape 700 kg fusese vândut pentru sacrificare rituală când autoritățile au intervenit, invocând preocupări legate de securitate după un val de interes public înainte de festivalul de joi.

Povestea bivolului poreclit Donald Trump

Bivolii albinoși sunt rari în Bangladesh, unde majoritatea bovinelor au culoarea închisă la culoare.

Proprietarul animalului, un bărbat în vârstă de 38 de ani, a spus că fratele său este cel care l-a botezat „Donald Trump” pe bivol. Asta după ce a observat că părul lui Donald Trump seamănă cu coama animalului.

Bivolul cântărește 700 de kilograme și a devenit vedetă. Numeroși oameni care l-au văzut online au venit la ferma unde este bivolul pentru a-l admira în carne și oase.

