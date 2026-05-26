Decizie neașteptată: SUA permit în premieră Poloniei să producă rachete Patriot

Polonia a primit aprobarea preliminară din partea Departamentului de Stat al SUA pentru fabricarea pe plan intern a rachetelor PAC-3 MSE pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk.

Tomczyk a dezvăluit această evoluție într-un interviu acordat postului de televiziune privat polonez TVN24, spunând că Washingtonul și-a schimbat poziția după o perioadă de scepticism.

„Americanii au fost inițial sceptici în privința faptului că polonezii ar putea produce rachete PAC-3 pentru Patriots”, a spus el.

„După vizita noastră în SUA, cred că totul este deschis și am primit aprobarea preliminară de la Departamentul de Stat pentru a produce rachete pentru sistemele Patriot. Acestea ar urma să fie produse în industria de apărare poloneză. Este vorba despre un consorțiu – avem astfel de capacități în Polonia.”

Conform portalului industriei de apărare Defence24, Washingtonul a fost mult timp reticent în a împărtăși astfel de capacități de producție unice, dar circumstanțele schimbătoare par să-i fi schimbat calculele. Producția anuală actuală a rachetei PAC-3 MSE – cea mai recentă versiune a acesteia – se ridică la aproximativ 700 de unități, Statele Unite având ca obiectiv creșterea numărului la 2.000 până la sfârșitul anului 2030.

Stocurile SUA au fost epuizate de recentul război cu Iranul, de livrările către Ucraina și de achizițiile aliaților, inclusiv Polonia, în timp ce forțele americane încearcă, de asemenea, să își refacă și să își extindă propriile rezerve – creând cerere pentru un partener de producție.

Germania dorește, de asemenea, să găzduiască producția acelorași rachete.

Polonia operează deja două baterii Patriot și așteaptă încă șase. Având în vedere posibilele întârzieri în livrările celor mai noi rachete, armata poloneză a explorat alternative. Generalul Michał Marciniak, șef adjunct al Agenției pentru Armament, a declarat la mijlocul lunii că un contractor a fost deja selectat în acest sens.

Tomczyk a mai spus că americanii și-au exprimat un interes puternic pentru un scenariu în care Polonia ar produce muniții cu rază lungă de acțiune pentru sistemele de rachete HIMARS și rachetele Hellfire, utilizate la bordul elicopterelor Apache, printre alte platforme.

Polonia a făcut eforturi pentru localizarea producției și achizițiilor de echipamente de apărare în străinătate, inclusiv componente și service. Un centru de reparații pentru motoarele utilizate în tancurile americane Abrams urmează să fie înființat la Dęblin.

Unda verde a SUA pentru Polonia pentru producerea rachetelor Patriot este considerată o altă favoare făcută de președintele SUA, Donald Trump pentru Karol Nawrocki. Zilele trecute, SUA a anunțat suplimentarea forțelor americane din Polonia.

„Având în vedere alegerea cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a anuțat zilele trecute Trump pe Truth Social.