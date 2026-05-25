Reuters: Netanyahu recunoaște că îi este dificil să influențeze deciziile lui Trump privind Iranul

Comentariile lui Netanyahu au fost relatate pentru Reuters de doi oficiali israelieni familiarizați cu discuțiile. Ele vin în contextul în care Israelul a avut un rol limitat în negocierile cu Iranul pentru un prim acord de oprire a războiului, declanșat prin bombardamente comune ale SUA și Israelului.

SUA și Iran rămân în dezacord asupra programului nuclear iranian, a ridicării sancțiunilor cerute de Teheran și a războiului dus de Israel în Liban împotriva Hezbollah.

Netanyahu vrea ca Israelul să poată continua operațiunile militare împotriva amenințărilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Această condiție ar putea bloca un acord dacă Iranul va cere oprirea completă a operațiunilor israeliene în sudul Libanului.

Israelul, rol limitat în negocierile cu Iranul

Unul dintre oficialii israelieni, implicat în discuțiile private ale lui Netanyahu, a spus că liderul israelian și-a exprimat îngrijorarea față de memorandumul de înțelegere negociat în prezent. Ambele surse au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta conversații private.

Acordul ar presupune ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în schimbul ridicării de către SUA a blocadei navale, a declarat un oficial de rang înalt din administrația Trump, urmând ca apoi să aibă loc negocieri suplimentare pe tema dosarului nuclear. SUA și Iranul au purtat discuții indirecte mediate de Pakistan.

Surse iraniene au declarat pentru Reuters că, în etapele viitoare, ar putea fi găsite „formule fezabile” pentru rezolvarea disputei privind stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, inclusiv diluarea materialului sub supravegherea agenției nucleare a ONU.

Deși acordul nu răspunde imediat preocupărilor Israelului legate de programul nuclear al Iranului și de stocul de uraniu, Netanyahu recunoaște că Israelul „nu are nicio marjă de manevră pentru a-l influența pe președinte în acest moment”, a spus un oficial israelian pentru Reuters.

Presiune politică asupra lui Netanyahu

Trump și Netanyahu au vorbit la telefon de cel puțin trei ori în ultima săptămână, perioadă în care oficiali israelieni au spus că țara făcuse pregătiri pentru reluarea atacurilor aeriene comune cu SUA asupra Iranului, vizând infrastructura energetică.

După prima dintre cele trei conversații, marți seară, Trump a fost întrebat de jurnaliști ce i-a spus lui Netanyahu.

„Este un om foarte bun, va face orice vreau eu să facă”, a spus Trump.

După această convorbire, Netanyahu, care nu comentase public până atunci niciun posibil acord cu Iranul, a spus într-un comunicat că el și Trump au discutat despre „memorandumul de înțelegere pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și viitoarele negocieri pentru un acord final privind programul nuclear al Iranului”.

El a mai spus că Trump „a reafirmat dreptul Israelului de a se apăra împotriva amenințărilor pe orice front, inclusiv în Liban”.

Discuțiile despre acord apar într-un moment dificil pentru Netanyahu, înaintea unor alegeri pe care le-ar putea pierde, potrivit sondajelor. Adversarii săi îl acuză că nu a reușit să atingă obiectivele anunțate în război.