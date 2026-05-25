Prima pagină » Știri externe » Reuters: Netanyahu recunoaște că îi este dificil să influențeze deciziile lui Trump privind Iranul

Reuters: Netanyahu recunoaște că îi este dificil să influențeze deciziile lui Trump privind Iranul

Premierul Benjamin Netanyahu le-a spus unor apropiați, în discuții private, că Israelul are o capacitate redusă de a influența procesul decizional al lui Donald Trump în privința Iranului, afirmă surse citate de Reuters.
Reuters: Netanyahu recunoaște că îi este dificil să influențeze deciziile lui Trump privind Iranul
Iulian Moşneagu
25 mai 2026, 14:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Comentariile lui Netanyahu au fost relatate pentru Reuters de doi oficiali israelieni familiarizați cu discuțiile. Ele vin în contextul în care Israelul a avut un rol limitat în negocierile cu Iranul pentru un prim acord de oprire a războiului, declanșat prin bombardamente comune ale SUA și Israelului.

SUA și Iran rămân în dezacord asupra programului nuclear iranian, a ridicării sancțiunilor cerute de Teheran și a războiului dus de Israel în Liban împotriva Hezbollah.

Netanyahu vrea ca Israelul să poată continua operațiunile militare împotriva amenințărilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Această condiție ar putea bloca un acord dacă Iranul va cere oprirea completă a operațiunilor israeliene în sudul Libanului.

Israelul, rol limitat în negocierile cu Iranul

Unul dintre oficialii israelieni, implicat în discuțiile private ale lui Netanyahu, a spus că liderul israelian și-a exprimat îngrijorarea față de memorandumul de înțelegere negociat în prezent. Ambele surse au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta conversații private.

Acordul ar presupune ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în schimbul ridicării de către SUA a blocadei navale, a declarat un oficial de rang înalt din administrația Trump, urmând ca apoi să aibă loc negocieri suplimentare pe tema dosarului nuclear. SUA și Iranul au purtat discuții indirecte mediate de Pakistan.

Surse iraniene au declarat pentru Reuters că, în etapele viitoare, ar putea fi găsite „formule fezabile” pentru rezolvarea disputei privind stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, inclusiv diluarea materialului sub supravegherea agenției nucleare a ONU.

Deși acordul nu răspunde imediat preocupărilor Israelului legate de programul nuclear al Iranului și de stocul de uraniu, Netanyahu recunoaște că Israelul „nu are nicio marjă de manevră pentru a-l influența pe președinte în acest moment”, a spus un oficial israelian pentru Reuters.

Presiune politică asupra lui Netanyahu

Trump și Netanyahu au vorbit la telefon de cel puțin trei ori în ultima săptămână, perioadă în care oficiali israelieni au spus că țara făcuse pregătiri pentru reluarea atacurilor aeriene comune cu SUA asupra Iranului, vizând infrastructura energetică.

După prima dintre cele trei conversații, marți seară, Trump a fost întrebat de jurnaliști ce i-a spus lui Netanyahu.

„Este un om foarte bun, va face orice vreau eu să facă”, a spus Trump.

După această convorbire, Netanyahu, care nu comentase public până atunci niciun posibil acord cu Iranul, a spus într-un comunicat că el și Trump au discutat despre „memorandumul de înțelegere pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și viitoarele negocieri pentru un acord final privind programul nuclear al Iranului”.

El a mai spus că Trump „a reafirmat dreptul Israelului de a se apăra împotriva amenințărilor pe orice front, inclusiv în Liban”.

Discuțiile despre acord apar într-un moment dificil pentru Netanyahu, înaintea unor alegeri pe care le-ar putea pierde, potrivit sondajelor. Adversarii săi îl acuză că nu a reușit să atingă obiectivele anunțate în război.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Premierul Donald Tusk al Poloniei pierde un aliat cheie: Primarul Cracoviei, demis prin referendum după o campanie a dreptei
Gandul
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Traian Băsescu, dezvăluiri despre operația efectuată la Viena, când era președinte al României. Motivul pentru care „șeful SPP a spus: «Pregătiți avionul»”
Libertatea
Cum a slăbit o femeie 39 de kilograme fără să renunțe la McDonald’s
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia