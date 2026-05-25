Xi Jinping a criticat dur „remilitarizarea” Japoniei în cadrul summitului cu Donald Trump

Xi Jinping a devenit vehement și agitat atunci când s-a vorbit despre Japonia, surprinzând oficialii americani, întrucât acest subiect nu fusese abordat în discuțiile cu omologii lor chinezi înainte de summit. Mai multe surse au afirmat că atacul verbal al lui Xi a reprezentat momentul cel mai aprins al summitului de două zile dintre cei doi lideri, scrie Financial Times.

După ce Xi a criticat-o aspru pe Takaichi și creșterea cheltuielilor Japoniei în domeniul apărării, Trump a răspuns că Tokyo trebuie să adopte o poziție mai fermă în materie de securitate, având în vedere amenințarea tot mai mare reprezentată de Coreea de Nord. Nu a fost clar dacă Trump a menționat China, cea mai mare preocupare a Japoniei în materie de securitate, în același context.

Tensiuni între Beijing și Tokyo

În mai multe rapoarte anuale privind apărarea, Japonia a prezentat China drept o amenințare mai mare decât Coreea de Nord. Din 2023, Tokyo descrie activitățile militare ale Chinei și poziția sa externă drept „cea mai mare provocare strategică”.

Versiunea preliminară a raportului pentru 2026 menționează recentele acțiuni militare tot mai ferme ale Chinei și exprimă „îngrijorare serioasă” față de cooperarea militară tot mai strânsă dintre Beijing și Moscova.

Relațiile dintre Beijing și Tokyo s-au deteriorat puternic în noiembrie, după ce Takaichi a spus că un atac al Chinei asupra Taiwanului ar putea fi considerat o „amenințare existențială” pentru Japonia și ar putea justifica intervenția armatei japoneze. Declarația a provocat reacții dure din partea Chinei.

După comentariile sale privind Taiwanul, Takaichi nu a primit aproape deloc sprijin public din partea lui Trump sau a unor oficiali americani de rang înalt, situație care a creat neliniște la Tokyo înaintea summitului de la Beijing, cu privire la ce va spune Trump despre Japonia.