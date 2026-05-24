China accelerează cursa spre Lună: Un astronaut va petrece un an pe orbită

China a lansat duminică un zbor spațial ce conține trei astronauți, spre stația sa spațială Tiangong, relatează France 24. Zborul face parte din misiunea Shenzhou-23.

Unul dintre astronauți va petrece un an pe orbită, timp în care se va pregăti pentru viitoarele zboruri spre Lună.

China vrea să trimită oameni în spațiu până în 2030

Beijingul își propune să trimită o misiune cu un echipaj uman pe Lună, până în anul 2030.

Misiunea va marca primul zbor spațial întreprins vreodată de un astronaut din Hong Kong. Li Jiaying este un astronaut în vârstă de 43 de ani și a lucrat anterior în cadrul poliției din Hong Kong.

Din echipaj mai fac parte inginerul spațial Zhu Yangzhu, în vârstă de 39 de ani, și Zhang Zhiyuan, în vârstă de 39 de ani, fost pilot al forțelor aeriene, care va călători în spațiu pentru prima dată, potrivit aceleiași surse.

În cadrul misiunii, cei trei astronauți vor realiza proiecte științifice în domenii precum științele vieții, știința materialelor, fizica fluidelor și medicină.

Nu a fost încă ales astronautul care va sta un an în spațiu

Astronautul desemnat pentru petrecerea unui an pe orbită nu a fost încă ales. El va fi numit ulterior, în funcție de progresul misiunii Shenzhou-23, potrivit unui purtător de cuvânt al agenției spațiale chineze (CMSA).

Misiunea Shenzhou-23 face parte din obiectivul Chinei de a trimite astronauți pe Lună înainte de 2030, o cursă în care Statele Unite concurează și cu programul lor Artemis.

De asemenea, Beijingul speră să construiască prima fază a unei baze științifice cu echipaj uman până în 2035. Aceasta este cunoscută sub numele de Stația Internațională de Cercetare Lunară (ILRS).

Țara și-a construit propria stație spațială în urma excluderii din ISS

China a fost exclusă oficial din Stația Spațială Internațională (ISS) din 2011. Atunci, Statele Unite au interzis NASA să colaboreze cu Beijingul, determinând țara să dezvolte propriul proiect de stație spațială.

Beijingul desfășoară primul experiment din lume cu „embrioni artificiali” umani în spațiu. Experimentul vizează trimiterea de mostre de celule stem umane echipajului Shenzhou-22 în această lună, a relatat presa de stat. Experimentul are ca scop studierea șederii pe termen lung, a supraviețuirii și a reproducerii ființelor umane în spațiu, mai specifică sursa.

În ultimele decenii, China a investit miliarde în programul său spațial.