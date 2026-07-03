Telescopul Swift, greu de aproape 1 tonă și jumătate, va ieși din orbită curând. NASA a lansat cu succes un satelit robotizat pentru a-l recupera

Dacă va avea succes, misiunea va marca prima intervenție robotică de acest gen, menită să captureze o navă spațială a NASA fără echipaj.

Fără o intervenție, Observatorul Neil Gehrels Swift ar coborî sub un prag orbital cheie în această lună, din cauza rezistenței atmosferice și a impactului activității solare recente. Observatorul a studiat o serie de obiecte cosmice pe mai multe lungimi de undă ale luminii timp de aproape 22 de ani, potrivit CNN.

După ce savanții au ajuns la concluzia că misiunea Swift se va termina mai repede decât se anticipa, NASA a încercat să identice propuneri de recuperare a satelitului din spațiu.

În luna septembrie, agenția a selectat compania Katalyst Space Technologies, cu sediul în Arizona, pentru această misiune, acordându-i doar nouă luni pentru a proiecta, construi, testa și lansa o navă spațială capabilă să se întâlnească cu Swift și să-i accelereze orbita.

Satelitul robotizat, numit LINK, a fost lansat de pe o rachetă Northrop Grumman Pegasus XL, care a fost eliberată de la bordul aeronavei L-1011 modificate a companiei, cunoscută sub numele de Stargazer.

Nava spațială a urcat la o altitudine de 12.000 de metri deasupra insulelor Marshall din Oceanul Pacific de Sud, înainte de a elibera racheta.

Oamenii de știință pentru a vedea dacă această misiune va da roade, în timp ce LINK parcurge o serie de etape pentru a captura observatorul de 1.452 de kilograme și pentru a ridica treptat orbita satelitului Swift la aproximativ 600 de kilometri deasupra planetei noastre.

Inițial, misiunea urma să fie lansată joi, însă niște probleme tehnice au făcut ca racheta să nu se desprindă de avionul de lansare.

Odată cu trecerea timpului, forța de frecare atmosferică reduce altitudinea sateliților

Toți sateliții și navele spațiale aflate pe orbita joasă a Pământului sunt supuși unei forțe de frecare atmosferică naturală care le poate reduce altitudinea, mai ales dacă nu dispun de sisteme de propulsie.

În cazul satelitului Swift, o creștere a activității solare a amplificat acest efect în ultimii doi ani, pe măsură ce Soarele a atins apogeul ciclului său de 11 ani.

Lansat încă din 2004 pentru a studia cele mai puternice explozii din univers

Satelitul Swift a fost lansat în 2004 pentru a studia exploziile de raze gamma, cele mai puternice explozii din univers. Acesta a detectat peste 2.000 de surse ale acestor explozii de înaltă energie, care generează elemente grele precum aurul și platina, potrivit lui S. Bradley Cenko, cercetătorul principal al misiunii Swift de la Centrul Spațial Goddard al NASA din Greenbelt.

Satelitul Swift a evoluat și pentru a studia o gamă mult mai largă de obiecte cosmice în lumina vizibilă, ultravioletă, raze X și raze gamma.