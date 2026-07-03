Prima pagină » Știri externe » Telescopul Swift, greu de aproape 1 tonă și jumătate, va ieși din orbită curând. NASA a lansat cu succes un satelit robotizat pentru a-l recupera

Telescopul Swift, greu de aproape 1 tonă și jumătate, va ieși din orbită curând. NASA a lansat cu succes un satelit robotizat pentru a-l recupera

Vineri, NASA a lansat misiunea menită să salveze unul dintre celebrele observatoare spațiale ale NASA de la prăbușirea pe Pământ.
Telescopul Swift, greu de aproape 1 tonă și jumătate, va ieși din orbită curând. NASA a lansat cu succes un satelit robotizat pentru a-l recupera
Sursă foto: NASA
Daiana Rob
03 iul. 2026, 15:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dacă va avea succes, misiunea va marca prima intervenție robotică de acest gen, menită să captureze o navă spațială a NASA fără echipaj.

Fără o intervenție, Observatorul Neil Gehrels Swift ar coborî sub un prag orbital cheie în această lună, din cauza rezistenței atmosferice și a impactului activității solare recente. Observatorul a studiat o serie de obiecte cosmice pe mai multe lungimi de undă ale luminii timp de aproape 22 de ani, potrivit CNN.

După ce savanții au ajuns la concluzia că misiunea Swift se va termina mai repede decât se anticipa, NASA a încercat să identice propuneri de recuperare a satelitului din spațiu.

În luna septembrie, agenția a selectat compania Katalyst Space Technologies, cu sediul în Arizona, pentru această misiune, acordându-i doar nouă luni pentru a proiecta, construi, testa și lansa o navă spațială capabilă să se întâlnească cu Swift și să-i accelereze orbita.

Satelitul robotizat, numit LINK, a fost lansat de pe o rachetă Northrop Grumman Pegasus XL, care a fost eliberată de la bordul aeronavei L-1011 modificate a companiei, cunoscută sub numele de Stargazer.

Nava spațială a urcat la o altitudine de 12.000 de metri deasupra insulelor Marshall din Oceanul Pacific de Sud, înainte de a elibera racheta.

Oamenii de știință pentru a vedea dacă această misiune va da roade, în timp ce LINK parcurge o serie de etape pentru a captura observatorul de 1.452 de kilograme și pentru a ridica treptat orbita satelitului Swift la aproximativ 600 de kilometri deasupra planetei noastre.

Inițial, misiunea urma să fie lansată joi, însă niște probleme tehnice au făcut ca racheta să nu se desprindă de avionul de lansare. 

Odată cu trecerea timpului, forța de frecare atmosferică reduce altitudinea sateliților

Toți sateliții și navele spațiale aflate pe orbita joasă a Pământului sunt supuși unei forțe de frecare atmosferică naturală care le poate reduce altitudinea, mai ales dacă nu dispun de sisteme de propulsie.

În cazul satelitului Swift, o creștere a activității solare a amplificat acest efect în ultimii doi ani, pe măsură ce Soarele a atins apogeul ciclului său de 11 ani.

Lansat încă din 2004 pentru a studia cele mai puternice explozii din univers

Satelitul Swift a fost lansat în 2004 pentru a studia exploziile de raze gamma, cele mai puternice explozii din univers. Acesta a detectat peste 2.000 de surse ale acestor explozii de înaltă energie, care generează elemente grele precum aurul și platina, potrivit lui S. Bradley Cenko, cercetătorul principal al misiunii Swift de la Centrul Spațial Goddard al NASA din Greenbelt.

Satelitul Swift a evoluat și pentru a studia o gamă mult mai largă de obiecte cosmice în lumina vizibilă, ultravioletă, raze X și raze gamma.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da