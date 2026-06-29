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NASA încearcă să salveze telescopul Swift înainte să cadă pe Pământ. Misiunea robotică ar putea schimba explorarea spațiului

NASA pregătește o misiune fără precedent pentru a salva observatorul spațial Swift, aflat în pericol de a reintra în atmosfera Pământului din cauza scăderii continue a orbitei, transmite AP.
NASA încearcă să salveze telescopul Swift înainte să cadă pe Pământ. Misiunea robotică ar putea schimba explorarea spațiului
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
29 iun. 2026, 08:10, Știri externe
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NASA va încerca, chiar din această săptămână, să salveze observatorul spațial Swift printr-o misiune robotică în valoare de aproximativ 30 de milioane de dolari. Agenția spațială americană a contractat compania Katalyst Space Technologies pentru a ridica telescopul pe o orbită mai înaltă, astfel încât acesta să își poată continua activitatea științifică, mai arată AP. Swift, lansat în 2004 pentru detectarea exploziilor de raze gamma și a altor fenomene cosmice extreme, își pierde altitudinea într-un ritm accelerat din cauza activității solare intense din ultimii ani.

Un robot cu trei brațe va încerca să „prindă” telescopul

Misiunea va începe prin lansarea navei robotice Link, dezvoltată de Katalyst Space. Aceasta urmează să fie lansată de pe un atol din Insulele Marshall, cu ajutorul unei rachete Pegasus lansate din avion. Robotul autonom, prevăzut cu trei brațe și sisteme de prindere, va avea nevoie de aproximativ o lună pentru a ajunge la Swift. Ulterior, va încerca să ridice observatorul de la altitudinea actuală de aproximativ 360 de kilometri la circa 600 de kilometri, o orbită considerată suficient de stabilă pentru continuarea misiunii.

NASA: Misiunea de salvare a telescopului Swift. Sursa foto: X

Potrivit estimărilor NASA, dacă Swift coboară sub aproximativ 300 de kilometri, operațiunea de salvare nu va mai putea fi realizată. Agenția estimează că acest prag critic ar putea fi atins în luna octombrie.

O premieră pentru industria spațială americană

Dacă misiunea va reuși, va fi prima intervenție de acest tip realizată de un robot spațial american. Până acum, doar China a efectuat o operațiune similară, ridicând un satelit pe o orbită mai înaltă în urmă cu patru ani.

Swift nu a fost proiectat pentru a fi reparat sau manipulat în spațiu, ceea ce face misiunea deosebit de complexă. Oficialii NASA și reprezentanții companiei Katalyst Space subliniază că nu există nicio garanție că operațiunea va avea succes. Pentru a încetini coborârea telescopului, NASA a oprit toate instrumentele științifice încă din februarie.

Hubble ar putea fi următorul

Succesul misiunii ar putea deschide o nouă etapă în întreținerea infrastructurii spațiale. Directorul companiei Katalyst Space a declarat că o versiune mai avansată a robotului ar putea interveni, în următorii ani, și asupra Telescopului Spațial Hubble, care pierde la rândul său altitudine.

Telescopul Hubble. Sursa foto: NASA

Compania estimează că, în viitor, roboți autonomi ar putea nu doar să repare și să repoziționeze sateliți, ci și să îi realimenteze, să participe la construcția unor ferme solare orbitale sau a unor centre de date în spațiu. Pentru NASA, salvarea lui Swift are și o miză financiară. Agenția susține că pierderea telescopului ar însemna dispariția unei capacități științifice importante, în condițiile în care nu există, în prezent, buget pentru construirea unui înlocuitor.

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