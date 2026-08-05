O rachetă SpaceX scăpată de sub control s-a ciocnit de Lună. VIDEO cu momentul impactului

Nava spațială de 4.000 de kilograme a lovit cu puterea a trei tone de TNT, dezlănțuind un nor de praf și lăsând în urmă un nou crater pe suprafață, scrie The Independent.

Oamenii de știință sugeraseră că o licărire slabă ar putea fi vizibilă în urma impactului, dar astrofotografii amatori care observau prin telescoape nu au văzut niciun semn al prăbușirii de pe Pământ. Cercetătorii au prezis că racheta va lovi în jurul orei 7:35 dimineața în Marea Britanie sau 2:35 dimineața, ora estică.

Bucată de rachetă face parte dintr-o navă spațială Falcon 9 lansată în ianuarie 2025, transportând un modul de aselenizare pe suprafața Lunii.

De obicei, treptele superioare ale SpaceX cad înapoi în atmosfera Pământului și apoi se ard sau cad în ocean. Însă misiunea de aselenizare a avut nevoie de mai multă forță de propulsie decât misiunile mai apropiate de Pământ, așa că treapta superioară a rachetei a plutit în spațiu.

SpaceX nu intenționase ca racheta să se ciocnească cu Luna. Dar la începutul acestui an, astronomii au descoperit că se îndrepta spre suprafața lunară și, deoarece își golise tot combustibilul, nu a putut schimba cursul.

„Ceea ce s-a întâmplat este, în esență, un amestec de activitate solară și forțe gravitaționale care au plasat-o pe o cale spre Lună”, a declarat luni reporterilor Julianna Scheiman, directoarea SpaceX pentru știință și programe Dragon la NASA.

Reprezentanții NASA au ținut, de asemenea, să sublinieze că accidentul nu a reprezentat niciun pericol pentru Pământ.

Falcon 9 rocket hit the moon. Impact, crash of Flacon 9. pic.twitter.com/v2TMseoENX — Crypto_XMM (@Crypto_XMM) August 5, 2026

Impactul deșeurilor spațiale pe Lună este rar

O treaptă de rachetă chinezească s-a prăbușit pe Lună în martie 2022, după ce a finalizat o misiune de testare lunară. În 2009, NASA a prăbușit intenționat o treaptă de rachetă pe Lună pentru a studia pana de material lunar ridicată de impact.

Mai multe nave spațiale care intenționau să aterizeze ușor pe Lună în ultimii ani s-au prăbușit. Misiunea Luna-25, cu propulsie nucleară a Rusiei, a scăpat de sub control și s-a prăbușit în 2023. Mica sa sursă de energie, plutoniu-238, probabil rămâne inofensivă pe suprafața lunară.

Misiunea de aselenizare Chandrayaan-2 a Indiei s-a prăbușit în 2019. Atelierul de aselenizare Beresheet al Israelului s-a prăbușit în același an. Printre încărcăturile atelierului israelian se aflau minuscule tardigrade, animale microscopice cunoscute pentru supraviețuirea lor la radiații și alte medii dure și care s-ar putea afla încă la suprafață.

NASA a prăbușit intenționat etape ale rachetei sale lunare Saturn V pe Lună în anii 1970 pentru a studia efectele seismice ale impactului.