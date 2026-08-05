Conacul în care britanicii ascultau în secret generalii naziști a devenit muzeu. Informațiile obținute au influențat cursul războiului

Potrivit istoricilor, datele obținute aici au contribuit la decizii militare importante și ar fi scurtat durata conflictului, relatează RTL Today.

Generalii germani erau tratați ca oaspeți, dar fiecare conversație era înregistrată

În perioada 1942-1945, conacul Trent Park, situat în apropierea capitalei britanice, a fost transformat în lagărul militar secret No. 11 Camp, destinat ofițerilor superiori ai armatei germane capturați pe front.

Autoritățile britanice au ales o strategie neobișnuită: prizonierii beneficiau de camere confortabile, servitori, mese rafinate și chiar excursii organizate în afara proprietății. Scopul era ca aceștia să se simtă în siguranță și să vorbească liber despre război.

Fără să știe, fiecare încăpere, dar și grădinile conacului, erau dotate cu microfoane ascunse. În subsol, o echipă de vorbitori nativi de limbă germană, mulți dintre ei refugiați evrei care fugiseră din Germania nazistă, asculta și transcria permanent conversațiile.

Informații despre armele secrete ale Germaniei

Potrivit directorului muzeului, Giuseppe Albano, Trent Park a făcut parte dintr-o rețea de centre secrete de informații comparabile ca importanță cu celebrul Bletchley Park, locul unde matematicianul Alan Turing și echipa sa au reușit să spargă codurile criptate ale Germaniei naziste.

Informațiile culese la Trent Park au fost transmise serviciilor britanice și au inclus detalii despre dezvoltarea rachetelor balistice V-2, considerate primele arme balistice din istorie. Datele obținute au permis bombardarea unor instalații de cercetare germane și au întârziat folosirea acestor rachete împotriva Marii Britanii.

Mărturisiri despre crime de război

Printre cei internați la Trent Park s-a numărat și generalul Dietrich von Choltitz, ultimul comandant german al Parisului, cunoscut pentru faptul că a ignorat ordinul lui Adolf Hitler de a distruge orașul înainte de retragere.

Conversațiile interceptate au surprins și mărturisiri privind crime de război. Într-una dintre ele, von Choltitz recunoaște implicarea în lichidarea evreilor. Cu toate acestea, autoritățile britanice nu au folosit transcrierile în procesele de după război, pentru a nu dezvălui existența operațiunii de interceptare.

O parte dintre stenograme au fost desecretizate și transferate ulterior către Arhivele Naționale ale Marii Britanii, însă reprezentanții muzeului spun că unele documente rămân și astăzi clasificate.

Rolul refugiaților evrei, recunoscut după decenii

Noul muzeu pune în lumină și contribuția refugiaților evrei vorbitori de germană, care au avut un rol esențial în interpretarea și transcrierea conversațiilor. Mulți dintre aceștia își părăsiseră țara după instaurarea regimului nazist, iar activitatea lor a rămas secretă timp de zeci de ani.

Vizitatorii pot vedea astăzi încăperile în care funcționa centrul de interceptare, fragmente din instalațiile originale de ascultare și reconstituiri audio ale unor conversații purtate de generalii germani.

Un episod puțin cunoscut al războiului

Spre deosebire de Bletchley Park, devenit celebru după numeroase cărți și filme, inclusiv producția premiată cu Oscar „The Imitation Game”, povestea Trent Park a rămas mult timp necunoscută publicului. Deschiderea muzeului aduce în atenție una dintre cele mai ingenioase operațiuni de informații desfășurate de britanici în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și rolul pe care aceasta l-a avut în obținerea unor informații militare strategice.