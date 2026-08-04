Incendiile din Franța au scos la iveală 400 de obuze din Al Doilea Război Mondial

Exploziile, despre care inițial s-a crezut că provin de la butelii de gaz, ar fi fost provocate de muniții din Al Doilea Război Mondial care au detonat din cauza căldurii generate de incendii, a declarat comandantul local al pompierilor pentru presa franceză, citată de BBC.

Primarul localității, Martial Zaninetti, a declarat pentru France Info că în a doua noapte a incendiului s-au auzit peste 100 de explozii. Zgomotul a fost comparat cu „sunetul războiului”.

După operațiunile de deminare, majoritatea locuitorilor s-au putut întoarce în casele lor, însă primarul a precizat că anumite zone rămân în continuare interzise. Peste 180 de locuințe din zonă au fost distruse de incendiu.

„Existau depozite de muniție îngropate pe terenuri din comuna noastră, dar nu știam de ele, iar acestea au explodat”, a declarat Zaninetti. El a spus că obuzele zburau „în dreapta, în stânga” și că „unul chiar a trecut printr-o casă”.

Într-o postare publicată luni pe Instagram, primarul a anunțat că accesul către ocean, un camping și satul La Jenny rămâne interzis.

Armele descoperite sunt atât de proveniență germană, cât și franceză, și includ proiectile de mortar și obuze antitanc.

Descoperirea a fost făcută după incendiul de pădure care a devastat regiunea Gironde. Focul a fost adus sub control după aproximativ zece zile.

Fotografiile surprinse luni în Le Porge arată familii care încearcă să recupereze ce a mai rămas din locuințele distruse de flăcări.

În ultimele două săptămâni, incendiile de vegetație au afectat mai multe țări europene, în special Franța și Spania, unde peste 330.000 de persoane au fost evacuate.

Franța s-a numărat printre cele mai afectate state, aproximativ 42.000 de hectare fiind mistuite de flăcări în sud-vestul țării, unul dintre cele mai mari incendii de pădure de după Al Doilea Război Mondial.