Cel mai lent concert din lume continuă în Germania: aceeași piesă este interpretată de aproape 25 de ani

Proiectul muzical, desfășurat în Biserica Sf. Burchardi din Halberstadt, a fost lansat în anul 2000, însă interpretarea propriu-zisă a început pe 5 septembrie 2001, de ziua în care compozitorul John Cage ar fi împlinit 89 de ani. Primele aproape 17 luni au fost marcate de tăcere, iar primele acorduri au putut fi auzite abia în februarie 2003, relatează publicația The Independent.

Lucrarea, intitulată „ORGAN²/ASLSP” („As Slow As Possible” – „Cât mai încet posibil”), respectă singura indicație lăsată de John Cage: să fie interpretată cât mai lent și cât mai discret. În varianta adoptată la Halberstadt, durata totală a concertului este de 639 de ani, urmând să se încheie pe 4 septembrie 2640.

O schimbare de acord care are loc o dată la câțiva ani

Evenimentul de miercuri constă într-o schimbare de acord, prin adăugarea unei noi note, ceea ce face ca interpretarea să treacă de la șapte la opt sunete simultane. Este cea de-a 17-a modificare a compoziției de la debutul proiectului, iar următoarea este programată pentru 5 octombrie 2027, când una dintre note va fi eliminată.

Sunetul continuu al orgii este menținut cu ajutorul unui sistem electric care alimentează permanent instrumentul cu aer, în timp ce modificările acordurilor sunt realizate manual.

Un proiect care privește spre generațiile viitoare

Durata de 639 de ani nu a fost aleasă întâmplător. Organizatorii explică faptul că reprezintă un omagiu adus primei orgi cunoscute din Halberstadt, construită în anul 1361, cu exact 639 de ani înainte de lansarea proiectului.

Inițiatorii consideră că proiectul îi invită pe vizitatori să reflecteze asupra trecerii timpului, a moștenirii culturale și a responsabilității față de generațiile viitoare. De-a lungul anilor, concertul a contribuit și la restaurarea bisericii medievale, care se afla într-o stare avansată de degradare înainte de începerea proiectului.

Constructorul Johannes Hüfken afirmă că tuburile orgii sunt proiectate să reziste cel puțin încă 500 de ani, astfel încât instrumentul să poată duce la bun sfârșit interpretarea începută în acest secol. În același timp, organizatorii au pus deja în vânzare bilete pentru ultimul eveniment al proiectului, programat în anul 2640, acestea putând fi moștenite de urmașii cumpărătorilor.

Un proiect unic, urmărit din întreaga lume

Deși schimbările de acord sunt extrem de rare, fiecare astfel de moment atrage pasionați de muzică contemporană și turiști din mai multe țări, transformând Halberstadt într-un punct de referință pentru unul dintre cele mai îndrăznețe experimente muzicale din istorie.