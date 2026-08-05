Spectacol impresionant la festivalul Kanto din Japonia: tradiția veche de secole care atrage mii de turiști

Evenimentul, inclus în patrimoniul cultural imaterial al Japoniei, atrage anual mii de vizitatori și păstrează o tradiție dedicată recoltelor bogate și alungării ghinionului, potrivit NHK World Japan.

Aproape 300 de stâlpi cu felinare, ridicați în echilibru de artiști

Festivalul Kanto a început luni seară pe principala arteră din Akita, unde participanții au prezentat una dintre cele mai cunoscute tradiții estivale din Japonia. Potrivit comitetului de organizare, ediția din acest an reunește 273 de stâlpi din bambus, fiecare împodobit cu 46 de felinare din hârtie.

Construcțiile ajung la o înălțime de până la 12 metri, iar greutatea lor este susținută de artiștii cunoscuți sub numele de sashite. Aceștia își demonstrează măiestria echilibrând stâlpii pe frunte, umeri, șolduri sau partea inferioară a spatelui, într-o demonstrație care necesită ani de antrenament și o coordonare impecabilă.

O tradiție care simbolizează belșugul și protecția împotriva nenorocirilor

Stâlpii cu felinare sunt concepuți pentru a reprezenta spicele de orez, iar festivalul are o puternică încărcătură simbolică. De secole, comunitatea locală se roagă în cadrul acestui eveniment pentru recolte bogate și pentru îndepărtarea nenorocirilor.

În acest an, aproximativ 70 de comunități locale și companii participă la organizarea festivalului, punând la dispoziție artiști și voluntari implicați în desfășurarea demonstrațiilor.

Atmosfera a fost animată de aplauzele miilor de spectatori care au urmărit evoluțiile artiștilor, mulți dintre vizitatori declarând că au fost impresionați atât de dimensiunea stâlpilor, cât și de nivelul tehnic al demonstrațiilor.

Patrimoniu cultural al Japoniei și atracție pentru turiști

Festivalul Kanto este considerat unul dintre cele mai importante evenimente tradiționale din regiunea Tohoku și beneficiază de statutul de Bun Cultural Popular Imaterial de Importanță Națională, acordat de autoritățile japoneze.

Manifestarea se va desfășura până joi și este unul dintre momentele de vârf ale sezonului estival din Japonia, contribuind la promovarea patrimoniului cultural și la atragerea turiștilor din țară și din străinătate.