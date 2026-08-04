Pentagonul laudă strategia de apărare a Germaniei, după ce Statele Unite au început o revizuire a prezenței militare în Europa

„Prin acțiunile sale, Germania se poziționează drept un lider-cheie al apărării convenționale a Europei”, a scris Elbridge Colby pe platforma X, după o întâlnire cu inspectorul general al forțelor armate germane, Carsten Breuer, scrie dpa.

Colby, al treilea oficial ca rang din Pentagon, a lăudat „noua strategie militară istorică și extrem de lăudabilă a Germaniei”, fără să ofere detalii.

Aceste planuri, alături de angajamentul Germaniei de a atinge rapid noul obiectiv NATO privind cheltuielile de apărare de 5%, convenit anul trecut, „vor accelera în mod semnificativ procesul NATO 3.0 și vor consolida capacitatea Alianței de a asigura descurajarea prin împiedicare”, a afirmat Colby.

În urma apelurilor președintelui american Donald Trump ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea continentului, statele membre NATO s-au angajat, în iunie 2025, să majoreze cheltuielile directe pentru apărare de la cel puțin 2% din produsul intern brut la 3,5% până în 2035. Alte 1,5% din PIB ar urma să fie investite în domenii conexe, precum infrastructura.

Germania își propune să atingă ținta totală de 5% până în 2029.

Colby, care a precizat că întâlnirea cu șeful Bundeswehrului, Carsten Breuer, a avut loc la 23 iulie, a declarat săptămâna trecută că armata americană a început reevaluarea prezenței militare în Europa.

El a afirmat că analiza urmărește să se asigure că NATO avansează rapid și ireversibil către o situație în care Europa își asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare.

La începutul acestui an, Trump și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, au provocat îngrijorare după ce au anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania. Nu este clar însă dacă planurile vor fi puse în aplicare.