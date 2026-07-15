Europa schimbă regulile războiului. De ce toată lumea pariază acum pe drone

Europa a petrecut ani de zile reconstruindu-și forțele armate, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Acum, investițiile se concentrează tot mai mult pe drone, notează CNBC.

O serie de anunțuri din ultimele două săptămâni arată cât de rapid se accelerează această schimbare.

NATO a prezentat o nouă inițiativă privind dronele. Marea Britanie a alocat miliarde de lire sterline pentru drone și sisteme de contracarare a acestora.

Germania a decis să cumpere 50.000 de drone pentru Ucraina. Start-up-ul de tehnologie de apărare Helsing a obținut o evaluare de 18 miliarde de dolari.

De ce contează lecțiile din Ucraina

Războiul din Ucraina a arătat importanța dronelor ieftine, dotate cu inteligență artificială. Acestea pot culege informații, extinde raza armelor convenționale și opera tot mai autonom. Folosirea de către Iran a dronelor Shahed în Orientul Mijlociu a confirmat aceeași tendință.

Loredana Muharremi, analist la Morningstar, a explicat pentru CNBC cum va arăta câmpul de luptă viitor. Un tanc nu se va limita la a trage obuze, ci va lansa și drone proprii.

Anunțul NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța va deveni „pregătită pentru drone”. Aliații vor investi peste 40 de miliarde de dolari în capacități de combatere a dronelor, în următorii cinci ani. Rutte a spus că dronele au schimbat fundamental caracterul războiului modern.

Investițiile Marii Britanii și Germaniei

Marea Britanie a alocat 5 miliarde de lire sterline unui program de transformare a sectorului de drone. Suma face parte din Planul de investiții în apărare, publicat la finalul lunii iunie.

Germania și-a extins sprijinul pentru Ucraina printr-o comandă de 90 de milioane de euro. Compania Auterion și producătorul ucrainean Skyfall vor livra 50.000 de drone echipate cu sistemul de operare Auterion.

Lorenz Meier, CEO-ul Auterion, a explicat pentru CNBC rolul tot mai important al software-ului pe câmpul de luptă.

Sistemul companiei permite dronelor să lovească ținte chiar și în condiții de bruiaj electronic. Tehnologia permite și lovirea țintelor aflate sub orizontul radio, de exemplu într-o vale. Compania pregătește un software care va permite controlul unor valuri întregi de drone deodată. Tehnologia atrage deja interesul armatelor din Germania, Norvegia, Marea Britanie și Franța.

Dincolo de producătorii de drone

Cererea crește și pentru tehnologiile care coordonează dronele în timp real. Aici intră comunicațiile securizate, software-ul de gestionare a luptelor și informațiile prin satelit. Potrivit analistei Muharremi, companiile cu prezență în mai multe astfel de domenii au șanse mari să obțină o parte din viitoarele cheltuieli de apărare.

Cheltuielile de apărare de bază ale Europei s-au dublat din 2019.

Conform țintei NATO de 3,5% pentru 2035, acestea ar putea ajunge la aproximativ 800 de miliarde de euro până în 2030. Investițiile de capital de risc în tehnologia de apărare au crescut brusc în 2025. Finanțarea europeană pentru acest domeniu a urcat de la 200 de milioane de euro în 2021 la 2,6 miliarde de euro în 2025.

Helsing, unul dintre cei mai mari beneficiari

Compania germană Helsing a obținut o evaluare de 18 miliarde de dolari, în urma unei runde recente de finanțare. Aceasta este una dintre cele mai bine finanțate start-up-uri europene din domeniul tehnologiei de apărare. Helsing produce drone și arme de supraveghere subacvatică. Compania dezvoltă și software bazat pe inteligență artificială pentru aplicații militare.