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Atacurile cu drone ucrainene obligă Rusia să suspende transportul maritim în Marea Azov

Coridorul maritim vital se închide după ce 90 de nave, inclusiv petroliere din flotă umbră, au fost atacate în mai puțin de o săptămână.
Atacurile cu drone ucrainene obligă Rusia să suspende transportul maritim în Marea Azov
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
12 iul. 2026, 23:55, Știri externe
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Rusia a fost nevoită să suspende transportul maritim în Marea Azov după ce 90 de nave au fost vizate de drone ucrainene în mai puțin de o săptămână, potrivit The Guardian.

Șeful forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat duminică că unitățile sale au atacat 10 petroliere și patru feriboturi peste noapte, precum și o rafinărie importantă de petrol din orașul Syzran. Au avut loc mai multe atacuri asupra substațiilor electrice din Crimeea ocupată, a adăugat el.

„Umilința tehnologică a imperiului [rus] continuă. Acesta va cădea din cauza Crimeei”, a scris Brovdi pe rețelele de socializare. El a spus că flota din umbră a Moscovei, care transportă produse petroliere sancționate în întreaga lume, „se micșorează considerabil” și nu mai poate folosi strâmtoarea Kerci, care leagă Marea Azov de Marea Neagră.

Marea Azov leagă Rusia de Europa de Est

Marea Azov este o cale navigabilă vitală care leagă Rusia de Europa de Est. Are o importanță economică și militară crucială pentru Moscova, care o folosește pentru a transporta petrol, cereale și alte produse, cum ar fi oțelul, către piețele internaționale.

Rusia a suspendat vineri transportul maritim prin canalul Don-Azov, a relatat Reuters. Canalul se conectează cu o rețea fluvială rusească și cu Marea Caspică. Această rută de export prin Kerci și strâmtoarea Bosfor din Turcia este practic închisă.

Fostul ministru al apărării al Ucrainei, Andriy Zagorodnyuk, a declarat că Kremlinul a pierdut controlul asupra unui coridor maritim „critic”. El a spus că blocada a afectat navele militare și navele care transportau cereale furate din sudul ocupat al Ucrainei și care treceau prin porturile Berdiansk și Mariupol.

„Marea Caspică nu are nicio legătură cu oceanele lumii. S-a transformat într-un lac. Toate produsele sale – agricole, îngrășăminte, orice – trec prin acest canal și râu”, a spus Zagorodnyuk.

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