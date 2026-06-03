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Cel mai mare terminal petrolier din Rusia a luat foc la Sankt Petersburg după un atac cu drone

Dronele ar fi atacat, în noaptea de marți spre miercuri, cel mai mare terminal petrolier al Rusiei de la Marea Baltică, în Sankt Petersburg, precum și o uzină militară din regiunea Tambov.
Cel mai mare terminal petrolier din Rusia a luat foc la Sankt Petersburg după un atac cu drone
foto: captura video
Laura Buciu
03 iun. 2026, 10:36, Știri externe
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Potrivit The Moscow Times, atacul a provocat un incendiu la Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, în districtul Kirovsky din Sankt Petersburg, relatează Ukrinform.

Terminalul este cel mai mare complex de transbordare a petrolului din Rusia la Marea Baltică, cu o capacitate anuală de 12,5 milioane de tone și 21 de rezervoare de stocare a produselor petroliere. Instalația este considerată importantă strategic pentru securitatea națională a Rusiei.

Atac înainte de Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg

Raportul menționează că atacul a avut loc în ziua de deschidere a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, programat să aibă loc între 3 și 6 iunie.

Președintele rus Vladimir Putin este așteptat să vorbească la eveniment. Locul de desfășurare al forumului este situat la aproximativ 17 kilometri de terminalul petrolier care ar fi fost vizat.

Dronele au atacat uzina Progress care produce senzori utilizați pentru testarea și monitorizarea sistemelor pentru racheta de croazieră Kh-101

În plus, publicația Astra a relatat că dronele au atacat uzina Progress din orașul Michurinsk, regiunea Tambov, în aceeași noapte, provocând un incendiu. Fabrica produce echipamente pentru sisteme de aviație și control al rachetelor. Anterior, aceasta fusese vizată în februarie anul acesta, precum și în iunie 2025 și decembrie 2024.

Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), uzina Progress produce senzori utilizați pentru testarea și monitorizarea sistemelor pentru racheta de croazieră Kh-101. Fabrica produce, de asemenea, giromotoare pentru rachetele Kh-59M2 și Kh-59M2A, precum și echipamente pentru conducte de gaze și petrol și diverse produse electrice.

În noaptea de luni spre marți, Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat Rafinăria de Petrol Ilsky, un sistem de tunuri antirachetă Pantsir-S1 și o navă rusească în Crimeea ocupată temporar.

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