Comisia Europeană a semnat un acord cu Ucraina pentru producerea de drone în UE

„Avem unități de producție sigure și securizate care ne pot ajuta să ne extindem. Dar nu avem cunoștințele și experiența testate în luptă pe care le are Ucraina. Prin urmare, vreau să spun că trebuie să ne unim forțele”, a declarat dna von der Leyen într-o conferință de presă în timpul vizitei sale la Kiev (citată pe site-ul CE ).

„Semnăm propriul nostru Acord privind dronele”

„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru Acord privind dronele. În ultimele luni, Ucraina a semnat astfel de acorduri privind dronele cu mai multe țări, din Europa până în Orientul Mijlociu. Aceasta recunoaște interesul pentru experiența Ucrainei pe câmpul de luptă. Cunoștințele pe care le-ați dobândit despre modul de utilizare a sistemelor de drone și anti-drone sunt cu adevărat unice.

De la tehnologia și producția dronelor până la lanțurile de aprovizionare necesare pentru menținerea capacității. Sau, în mod crucial, la cunoștințele despre utilizarea sistemelor radar, a stațiilor terestre sau a senzorilor. Trebuie să valorificăm împreună acest lucru.

Pentru că cunoaștem amenințările cu care se confruntă Europa în acest domeniu – am văzut incursiuni și alerte în multe state membre. Evenimentele de aici și din întreaga lume ne-au arătat importanța pentru securitatea noastră a faptului de a putea implementa sisteme de drone testate în luptă. La scară largă și cu viteză. În Europa, avem deja o capacitate tehnologică și industrială uriașă care poate fi implementată.

Și avem unități de producție sigure și securizate care pot ajuta la extindere. Dar nu avem cunoștințele și expertiza testate în luptă pe care le-a creat Ucraina. Așadar, ideea pe care o subliniez este că trebuie să ne combinăm punctele forte. Împreună, putem lucra la producția comună.

La punerea în funcțiune a tuturor componentelor sistemului. Și putem oferi ambelor baze industriale de apărare impulsul necesar pentru a intensifica decisiv investițiile și producția. Acest acord va reuni ingeniozitatea ucraineană și scara industrială a Europei. Și, prin acest acord, mesajul nostru este clar: acum este momentul să investim în Ucraina. Pentru că asta înseamnă să investim în Europa. Și să investim în securitatea noastră comună și în viitorul nostru comun”, a spus Ursula von der Leyen.

10 miliarde de euro din SAFE

Conform Euractiv , acordul implică alocarea a aproximativ 10 miliarde de euro din fondul de apărare SAFE al UE pentru construirea de fabrici de producție de drone în țările Europei de Est.

Ucraina, de la o producție de 10 milioane de drone pe an, la una de 20 de milioane

Președintele Volodîmîr Zelenski a anunțat că Ucraina produce în prezent 10 milioane de drone pe an și intenționează să își dubleze producția pentru a ajunge la 20 de milioane de drone anual.

Declarația a fost făcută în timpul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est și al ceremoniilor dedicate Zilei Statalității Ucrainei.

Detaliile programului de drone al Ucrainei