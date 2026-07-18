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Drone ucrainene ar fi lovit regiunea Tambov din Rusia / Un depozit al retailerului Wildberries ar fi fost cuprins de flăcări

Drone ucrainene ar fi atacat în cursul nopții regiunea rusă Tambov, unde un depozit al retailerului online Wildberries ar fi fost cuprins de flăcări. Explozii au fost raportate și în orașul Kotovsk, iar apărarea antiaeriană rusă ar fi fost activată.
Drone ucrainene ar fi lovit regiunea Tambov din Rusia / Un depozit al retailerului Wildberries ar fi fost cuprins de flăcări
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Luiza Moldovan
18 iul. 2026, 03:39, Știri externe
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Drone ucrainene ar fi atacat în noaptea de 18 iulie regiunea Tambov din vestul Rusiei, provocând un incendiu la un depozit aparținând retailerului online Wildberries, potrivit Kyiv Independent.

Explozii au fost raportate în mai multe localități, iar apărarea antiaeriană rusă ar fi fost activată.

Explozii în Tambov și Kotovsk

Potrivit canalelor rusești de monitorizare, dronele au vizat orașul Tambov, unde sistemele de apărare antiaeriană au intervenit pentru interceptarea aparatelor de zbor.

Explozii au fost semnalate și în orașul Kotovsk, unde un depozit al companiei ruse Wildberries ar fi fost lovit și a izbucnit un incendiu.

De asemenea, mai multe autovehicule ar fi fost avariate.

Informațiile nu au fost confirmate oficial și nu au putut fi verificate independent.

Ucraina își intensifică atacurile asupra infrastructurii din Rusia

Atacul face parte din seria operațiunilor cu drone desfășurate de Ucraina împotriva infrastructurii militare și logistice din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, cu scopul de a reduce capacitatea Moscovei de a susține războiul.

Cu o zi înainte, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, a anunțat că dronele ucrainene au lovit 12 nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei în Marea Neagră. Potrivit acestuia, printre țintele atacate s-au numărat nouă cargouri, un petrolier, un transportator de gaze și un remorcher.

Atacuri și în Crimeea ocupată

Loviturile asupra regiunii Tambov au avut loc în contextul unui atac ucrainean de amploare asupra Peninsulei Crimeea, anexată de Rusia.

Explozii au fost raportate în mai multe orașe din peninsulă, iar incendii au izbucnit în zona gării din Kerci, unde au fost afectate vagoane de tren și depozite.

Alte explozii au fost semnalate în localitatea Koktebel și în orașul Feodosia, potrivit canalelor pro-ucrainene de monitorizare. (știre în curs de actualizare)

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