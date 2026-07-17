SUA pregătesc o licitație fără precedent pentru exploatarea mineralelor din adâncurile oceanului / Planul lui Trump stârnește critici internaționale

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să scoată la licitație aproximativ 33 de milioane de acri de ape din jurul teritoriului american Samoa Americană, într-un demers fără precedent menit să accelereze exploatarea mineralelor din adâncurile oceanului, potrivit AP.

Decizia provoacă deja reacții dure din partea organizațiilor de mediu și a comunităților locale, care avertizează asupra unor efecte ireversibile asupra ecosistemelor marine.

Washingtonul accelerează exploatarea fundului oceanic

Departamentul american responsabil de administrarea resurselor marine a publicat vineri notificarea privind viitoarea licitație, care vizează o suprafață de aproximativ 33 de milioane de acri (peste 13 milioane de hectare) din zona economică exclusivă a Statelor Unite din jurul Samoa Americane.

Inițiativa face parte din strategia administrației Trump de a grăbi acordarea autorizațiilor pentru exploatarea resurselor aflate pe fundul oceanului, în ciuda avertismentelor lansate de oamenii de știință și de organizațiile pentru protecția mediului.

Minerale esențiale pentru tehnologie și industria militară

Statele Unite urmăresc accesul la resurse precum cupru, fier, zinc și alte minerale critice folosite în producția de echipamente electronice, baterii pentru vehicule electrice și tehnologii militare.

Potrivit autorităților americane, dependența de China pentru aprovizionarea cu astfel de materii prime reprezintă un risc strategic pentru economia și securitatea națională.

Ecologiștii avertizează asupra riscurilor

Planul este contestat de numeroase organizații de mediu, care susțin că exploatarea fundului oceanic este insuficient studiată și ar putea provoca daune majore ecosistemelor marine.

Specialiștii avertizează că activitățile miniere pot genera zgomot intens, poluare luminoasă și nori de sedimente care afectează organismele marine din adâncuri, multe dintre ele încă puțin cunoscute.

Peste 43 de state din lume au cerut deja suspendarea sau interzicerea exploatării miniere în adâncurile oceanelor până la clarificarea impactului asupra mediului.

Comunitățile locale se opun proiectului

Reprezentanții organizațiilor din Samoa Americană acuză administrația Trump că ignoră opinia locuitorilor, ale căror tradiții și mijloace de trai depind de ocean.

Guvernul local a interzis deja exploatarea minieră în apele aflate sub jurisdicția sa, însă zona vizată de licitație se află în zona economică exclusivă administrată de guvernul federal american.

Organizația Earthjustice a acuzat Washingtonul că transformă Samoa Americană într-un „teren de testare” pentru o industrie despre care există încă prea puține informații privind efectele asupra mediului.

Primele etape vor include explorări

Autoritățile americane intenționează să acorde inițial una sau două concesiuni comerciale destinate exclusiv activităților preliminare, precum cartografiere geofizică, prelevarea de probe biologice și măsurători oceanografice.

Orice exploatare comercială propriu-zisă ar urma să fie aprobată ulterior, în urma unei noi evaluări de impact asupra mediului.

Decizia Statelor Unite marchează o schimbare importantă de abordare față de administrațiile anterioare, care respectau regulile promovate de Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării, organism al ONU ce stabilește normele privind exploatarea resurselor din apele internaționale. Deși instituția nu are jurisdicție asupra zonei vizate de licitație, inițiativa Washingtonului este așteptată să alimenteze dezbaterile globale privind viitorul mineritului în adâncurile oceanelor.