SUA și Iran își intensifică atacurile în Orientul Mijlociu / Sunt vizate poduri, infrastructură energetică și instalații de apă

Conflictul dintre Statele Unite și Iran s-a intensificat vineri, după o nouă serie de atacuri asupra infrastructurii strategice și obiectivelor militare din Orientul Mijlociu.

Washingtonul a lovit poduri, instalații energetice și un port important din Iran, iar Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete asupra unor state aliate ale SUA din regiune, inclusiv Qatar și Kuweit.

Escaladarea are loc în contextul confruntării pentru controlul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze.

SUA atacă infrastructura din sudul Iranului

Potrivit armatei americane, atacurile de vineri au vizat zeci de obiective militare și infrastructură folosită de Iran.

Printre țintele lovite s-au numărat poduri din provincia Hormozgan, menite să izoleze portul Bandar Abbas de restul țării, precum și un turn de supraveghere din portul Chabahar, pe care Comandamentul Central al SUA îl descrie drept parte a unei rețele utilizate de Gardienii Revoluției pentru monitorizarea și identificarea navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Autoritățile iraniene au confirmat, pentru prima dată de la începutul campaniei americane, că infrastructura energetică a fost afectată, Ministerul Energiei cerând populației din sudul țării să reducă consumul de electricitate.

Potrivit Teheranului, atacurile americane din ultimele zile au provocat moartea a cel puțin 46 de persoane și rănirea a peste 400, dintre care opt au fost ucise într-un atac asupra unui pod produs vineri.

Iran lovește Qatarul și Kuweitul

Ca represalii, Iranul a lansat rachete asupra mai multor state din Golf.

În Qatar, de două ori în cursul zilei au fost emise alerte pentru populație, iar sistemele de apărare antiaeriană au interceptat proiectilele.

Ministerul de Interne din Qatar a anunțat că un copil a fost rănit de fragmente rezultate în urma interceptărilor.

Iranul a atacat o instalație de producere a apei potabile prin desalinizare și o centrală electrică din Kuweit.

Autoritățile au anunțat că incendiul rezultat în urma atacurilor a fost stins, însă evaluează în continuare pagubele. Aproximativ 90% din apa potabilă a Kuweitului provine din instalații de desalinizare.

De asemenea, Ministerul Apărării din Kuweit a anunțat că atacuri cu drone asupra unor baze militare au provocat rănirea mai multor militari.

Armata iordaniană a interceptat trei rachete lansate de Iran, iar explozii au fost raportate și în nordul Irakului.

Strâmtoarea Ormuz rămâne în centrul confruntării

Conflictul este concentrat tot mai mult asupra Strâmtorii Ormuz, rută prin care, în perioade normale, tranzitează aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

După izbucnirea războiului, Iranul a restricționat traficul maritim prin strâmtoare, iar Statele Unite au răspuns prin intensificarea loviturilor asupra infrastructurii iraniene și prin reimpunerea blocadei navale asupra porturilor iraniene.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele trei săptămâni, iar prețul petrolului a depășit 86 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu energie.

Trump: „Câștigăm în Iran”

Președintele Donald Trump a declarat că ofensiva americană produce rezultatele așteptate și a promis că efectele vor deveni vizibile în scurt timp.

Între timp, conflictul continuă fără perspective clare de încetare.

Armata americană a anunțat că a desfășurat a șaptea noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, iar bilanțul victimelor și al distrugerilor este în continuă creștere, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluția confruntării într-o regiune esențială pentru securitatea energetică mondială.