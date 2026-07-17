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Avertisment privind o posibilă criză energetică globală: „Ar trebui să fim îngrijorați”

Securitatea energetică globală este amenințată serios dacă situația din Strâmtoarea Ormuz nu se îmbunătățește în perioada următoare, a avertizat directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol.
Avertisment privind o posibilă criză energetică globală: „Ar trebui să fim îngrijorați”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iul. 2026, 13:42, Știri externe
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„Securitatea petrolului rămâne o problemă critică. Ar trebui să fim îngrijorați, iar eu sunt îngrijorat dacă situația nu se îmbunătățește în următoarele câteva săptămâni”, a declarat Birol, potrivit Al Jazeera.

Declarațiile sale vin pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite și Iran. SUA au desfășurat a șasea noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului. Aceștia au deschis focul asupra unei nave acuzate că încerca să încalce blocada navală impusă porturilor iraniene.

Teheranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone asupra unor aliați ai Washingtonului din regiune, inclusiv Kuweit, Bahrain și Iordania. Explozii au fost raportate și în Qatar.

Escaladarea conflictului pune sub semnul întrebării și memorandumul de înțelegere semnat de SUA și Iran în urmă cu o lună în Pakistan, document care urmărea obținerea unui armistițiu.

Iranul continuă să mențină închisă Strâmtoarea Ormuz, invocând lipsa de angajament a SUA față de acordul semnat. În același timp, atacurile americane ar fi vizat tot mai des infrastructura iraniană, inclusiv două poduri.

Casa Albă acuză Iranul că a încălcat memorandumul de înțelegere. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că una dintre prevederile acordului interzicea atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump a susținut că există în continuare o cale diplomatică pentru încheierea conflictului.

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