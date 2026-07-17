Un simplu vaccin te poate ține departe de Alzheimer și demență / De ce e important

Un vaccin folosit pentru prevenirea zonei zoster ar putea deveni o armă importantă împotriva demenței, relatează The Economist.

Tot mai multe studii arată că persoanele vaccinate au un risc cu aproximativ 20% mai mic de a dezvolta boala Alzheimer sau alte forme de demență, o descoperire pe care cercetătorii o consideră una dintre cele mai promițătoare din ultimii ani.

Vaccinul împotriva Zonei Zoster, asociat cu un risc mai mic de demență

Demența, al cărei principal tip este boala Alzheimer, este una dintre cele mai temute afecțiuni ale vârstei înaintate.

Deși estimările actuale indică faptul că numărul persoanelor cu demență ar putea ajunge la 153 de milioane până în 2050, specialiștii spun că riscul individual este, de fapt, în scădere în multe țări dezvoltate, datorită prevenției și tratamentului mai eficient al factorilor de risc.

În acest context, vaccinul împotriva virusului varicelo-zosterian, responsabil atât de varicelă, cât și de zona Zoster, atrage o atenție tot mai mare.

Analizele publicate în ultimii ani arată că o schemă completă de vaccinare poate reduce cu aproximativ o cincime riscul de apariție a demenței.

De ce ar putea funcționa vaccinul?

Mecanismul exact nu este încă pe deplin înțeles, însă cercetătorii iau în calcul două explicații principale.

Prima ipoteză este că virusul varicelo-zosterian poate provoca inflamații sau leziuni la nivelul sistemului nervos chiar și atunci când rămâne latent în organism, iar vaccinarea limitează aceste efecte.

O a doua teorie susține că vaccinul stimulează sistemul imunitar, activând celulele responsabile de apărarea organismului și oferind protecție indirectă împotriva altor infecții care ar putea contribui la dezvoltarea demenței.

Un beneficiu major pentru un vaccin deja disponibil

Experții subliniază că o reducere de 20% a riscului este remarcabilă pentru o intervenție atât de simplă. În plus, vaccinul previne și zona Zoster, o boală dureroasă care afectează între 20% și 30% dintre persoanele nevaccinate.

În prezent, varianta modernă a vaccinului este Shingrix, administrată în două doze.

Acesta a înlocuit în mare parte vaccinul mai vechi, realizat din virus viu atenuat, și este considerat mai sigur deoarece nu poate provoca infecția.

Unele cercetări sugerează că Shingrix ar putea fi chiar mai eficient în reducerea riscului de demență.

Specialiștii cer extinderea vaccinării

În ciuda rezultatelor promițătoare, multe sisteme de sănătate oferă vaccinul doar unui număr limitat de persoane.

De exemplu, în Uniunea Europeană doar 17 dintre cele 27 de state membre recomandă vaccinarea împotriva zonei zoster, iar în mai multe țări aceasta este destinată exclusiv persoanelor de peste 65 de ani.

Autorii analizelor consideră că această abordare ar trebui reconsiderată, deoarece vaccinarea ar putea reduce nu doar cazurile de zona zoster, ci și povara tot mai mare a demenței asupra sistemelor de sănătate.

Cercetătorii spun că sunt necesare studii clinice suplimentare pentru a confirma beneficiile, a stabili vârsta optimă pentru vaccinare și a vedea dacă sunt necesare doze de rapel.

Până atunci, însă, dovezile disponibile indică faptul că vaccinul împotriva zonei zoster ar putea deveni una dintre cele mai simple și eficiente metode de reducere a riscului de demență.