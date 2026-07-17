Zelenski îl mută la Palatul Prezidențial pe unul dintre experții-cheie ai Ucrainei în tehnologie militară

Serhii „Flash” Beskrestnov, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a refuzat o funcție în noua conducere a Ministerului Apărării, însă a acceptat să devină consilier al președintelui Volodimir Zelenski pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, potrivit Kyiv Independent.

Anunțul vine în contextul remanierii guvernamentale din Ucraina, care a dus la înlocuirea lui Fedorov și a provocat proteste în mai multe orașe din țară.

„Din motive morale, nu pot rămâne fără Fedorov”

Beskrestnov a explicat că a ajuns în Ministerul Apărării la invitația personală a lui Mihailo Fedorov și că nu consideră potrivit să își continue activitatea în instituție după plecarea acestuia.

„Președintele mi-a oferit un post în noua componență a Ministerului Apărării, dar am refuzat. Sunt membru al echipei lui Fedorov. Am venit în minister la invitația lui și, din motive morale, nu pot rămâne fără Mihailo”, a declarat acesta.

Zelenski îl păstrează în echipa sa

În urma unei discuții telefonice cu Volodimir Zelenski, Beskrestnov a acceptat să devină consilier prezidențial pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare.

El a precizat că războiul cu Rusia generează provocări tehnologice tot mai complexe și că noua funcție îi va permite să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei la cel mai înalt nivel.

„Nu pot sta deoparte cu experiența pe care o am. Președintele îmi oferă posibilitatea și autoritatea de a întări apărarea țării ca consilier pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare”, a afirmat acesta.

Va continua să îl sprijine pe Fedorov

Beskrestnov a subliniat că va continua să colaboreze cu Mihailo Fedorov ori de câte ori va avea ocazia.

„Pentru mine nu este vorba despre politică, ci despre posibilitatea de a influența dezvoltarea tehnologiilor din domeniul apărării, nu doar în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei”, a spus el.

Fedorov a fost înlăturat din funcția de ministru al Apărării în cadrul recentei remanieri guvernamentale. În timpul mandatului său, el a coordonat mai multe proiecte importante, printre care limitarea accesului armatei ruse la sistemele Starlink, coordonarea atacurilor cu rază lungă asupra infrastructurii logistice ruse din Crimeea ocupată și lansarea unor reforme în domeniul militar. Schimbarea sa din funcție a fost urmată de proteste desfășurate pentru a doua zi consecutiv în mai multe orașe din Ucraina.