Revoltă rară împotriva lui Zelenski. Mii de ucraineni protestează după demiterea ministrului Apărării

Peste 1.000 de manifestanți s-au adunat numai în apropierea biroului prezidențial din Kiev, potrivit Reuters, în timp ce proteste au fost organizate și la Liov, Odesa și în alte orașe ucrainene. Oamenii au scandat „Fedorov!”, „Rușine!” și au cerut Parlamentului să îl numească din nou în fruntea Ministerului Apărării. Pe pancarte au apărut mesaje precum „De ce?”, „Mâinile jos de pe Fedorov” și „Rușii sărbătoresc”.

Manifestațiile reprezintă o formă rară de contestare directă a lui Zelenski într-o țară aflată sub lege marțială și angrenată de peste patru ani în războiul declanșat de Rusia. Nemulțumirea s-a extins rapid dincolo de societatea civilă, atingând armata și partidul prezidențial „Slujitorul Poporului”.

Un comandant al Forțelor Aeriene a demisionat

Pavlo Yelizarov, comandant adjunct al Forțelor Aeriene și una dintre figurile importante ale războiului ucrainean cu drone, și-a anunțat demisia în semn de protest. El a avertizat că îndepărtarea lui Fedorov ar putea reprezenta „un mare rău” pentru capacitatea de apărare a țării.

Și deputatul Mykyta Poturaiev, membru al partidului lui Zelenski, a anunțat că renunță la o funcție parlamentară în semn de protest. Alți parlamentari ai puterii au descris atmosfera din Rada Supremă drept „explozivă” și au avertizat că nu există suficiente voturi pentru instalarea ministrului de Interne, Ihor Klymenko, la conducerea Apărării.

Klymenko fusese ales de Zelenski pentru a-l înlocui pe Fedorov, însă candidatura sa riscă să nu mai fie supusă votului până când administrația prezidențială nu obține o majoritate clară. În Ucraina, numirea ministrului Apărării trebuie aprobată de Parlament.

Conflict deschis între ministrul Apărării și șeful armatei

În centrul crizei se află relația deteriorată dintre Fedorov și comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski. Zelenski le-ar fi spus parlamentarilor că cei doi nu mai puteau colabora și că încercările de mediere eșuaseră. Un deputat al puterii a declarat pentru Financial Times că ministrul și șeful armatei ajunseseră să nu își mai vorbească, o situație considerată imposibilă în timpul unui război.

După plecarea din guvern, Fedorov a confirmat public conflictul și l-a acuzat pe Sîrski că a blocat inițiativele ministerului și nu a rezolvat direct problemele existente. Generalul, aflat în funcție din 2024, este criticat de o parte a militarilor pentru stilul rigid de comandă și pentru pierderile suferite pe front. Statul Major ucrainean nu a răspuns imediat acuzațiilor.

Zelenski le-ar mai fi reproșat apropiaților că Fedorov nu a reușit să reformeze sistemul de mobilizare, devenit una dintre cele mai sensibile probleme politice ale Ucrainei. Recrutările forțate și acuzațiile privind abuzurile comise de unele centre de mobilizare au provocat, în ultimele luni, o nemulțumire tot mai puternică în societate.

De ce era Fedorov atât de popular

În vârstă de 35 de ani, Fedorov a preluat Ministerul Apărării în ianuarie 2026, după ce anterior condusese procesul de digitalizare a administrației ucrainene. El este asociat cu dezvoltarea aplicației publice Diia, extinderea accesului la sistemul Starlink și accelerarea utilizării dronelor și a inteligenței artificiale în operațiunile militare.

În cele șase luni petrecute la Apărare, Fedorov a încercat să reformeze achizițiile militare, să reducă birocrația și să transforme armata ucraineană, inferioară numeric celei ruse, într-o forță mai rapidă și mai dependentă de tehnologie. Producția de drone și folosirea lor pe scară largă sunt considerate esențiale pentru încetinirea avansului rusesc și pentru atacurile asupra logisticii și infrastructurii militare a Moscovei.

Oficiali din industria de apărare și membri ai partidului prezidențial au susținut pentru Financial Times că reformele lui Fedorov ar fi afectat interesele unor grupuri care urmăreau să obțină profituri din bugetul militar uriaș al Ucrainei. Aceste acuzații nu au fost însă demonstrate public.

Noul premier a fost aprobat, dar criza continuă

În ciuda scandalului, Parlamentul l-a aprobat joi, cu 289 de voturi pentru și unul împotrivă, pe Sergii Koretskyi, fostul director general al companiei de stat Naftogaz, în funcția de prim-ministru. El devine al treilea șef al guvernului ucrainean de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

Koretskyi, considerat un manager eficient în domeniul energiei, a declarat că prioritățile sale vor fi apărarea, stabilitatea economică și integrarea europeană. Venirea sa face parte dintr-o amplă remaniere prin care Zelenski încearcă să revitalizeze administrația și să pregătească țara pentru noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice.

Îndepărtarea lui Fedorov riscă însă să compromită chiar obiectivul de relansare a guvernului. Protestele amintesc de manifestațiile din vara anului 2025, când Zelenski a fost obligat să revină asupra unei măsuri care limita independența instituțiilor anticorupție, după prima mobilizare publică majoră produsă în Ucraina de la începutul invaziei. De această dată, criticile sunt îndreptate mult mai direct împotriva președintelui.