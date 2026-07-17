Prima pagină » Politic » Bolojan, mesaj pentru noul premier ucrainean Serghei Korețki: România va continua să sprijine Ucraina

Bolojan, mesaj pentru noul premier ucrainean Serghei Korețki: România va continua să sprijine Ucraina

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat vineri pe Serghei Korețki pentru numirea în funcția de prim-ministru al Ucrainei și a transmis că România va continua colaborarea cu noul Executiv de la Kiev.
Bolojan, mesaj pentru noul premier ucrainean Serghei Korețki: România va continua să sprijine Ucraina
Ilie Bolojan/Mediafax Foto
Oana Antipa
17 iul. 2026, 14:40, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Totodată, aceasta a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a țării vecine și pentru obținerea unei păci juste și durabile.

„Felicitări, Sergheii Korețki, pentru numirea în funcția de prim-ministru al Ucrainei. Guvernul României va continua să colaboreze îndeaproape cu echipa dumneavoastră pentru a avansa proiectele noastre bilaterale. De asemenea, vom continua să sprijinim parcursul european al Ucrainei și eforturile dumneavoastră pentru obținerea unei păci juste și durabile.”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe platforma X.

Mesajul premierului interimar vine la o zi după ce Parlamentul Ucrainei a aprobat numirea lui Serghei Korețki în funcția de prim-ministru, cu 289 de voturi. Acesta o înlocuiește pe Iulia Svîrîdenko și conduce noul cabinet format în urma remanierii guvernamentale inițiate de președintele Volodimir Zelenski.

Cine este Serghei Korețki

În vârstă de 48 de ani, Serghei Korețki este inginer și economist de profesie și provine din sectorul energetic, unde a condus companiile de stat Ukrnafta și Naftogaz. Numirea sa reprezintă prima funcție guvernamentală ocupată de acesta și are loc într-un moment în care Ucraina se pregătește pentru un nou sezon rece, pe fondul continuării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al provocărilor economice generate de război.

România s-a numărat printre statele care au susținut constant Ucraina după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, oferind asistență umanitară și logistică, facilitând exporturile de cereale prin coridoarele de solidaritate și sprijinind parcursul european al Kievului. Mesajul transmis de Ilie Bolojan reconfirmă poziția Bucureștiului privind continuarea cooperării bilaterale și sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, precum și pentru identificarea unei soluții de pace considerate juste și durabile.

Citește și

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
8 semne că ai un ficat bolnav. Vezi dacă ai aceste simptome
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da