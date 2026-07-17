Bolojan, mesaj pentru noul premier ucrainean Serghei Korețki: România va continua să sprijine Ucraina

Totodată, aceasta a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a țării vecine și pentru obținerea unei păci juste și durabile.

„Felicitări, Sergheii Korețki, pentru numirea în funcția de prim-ministru al Ucrainei. Guvernul României va continua să colaboreze îndeaproape cu echipa dumneavoastră pentru a avansa proiectele noastre bilaterale. De asemenea, vom continua să sprijinim parcursul european al Ucrainei și eforturile dumneavoastră pentru obținerea unei păci juste și durabile.”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe platforma X.

Mesajul premierului interimar vine la o zi după ce Parlamentul Ucrainei a aprobat numirea lui Serghei Korețki în funcția de prim-ministru, cu 289 de voturi. Acesta o înlocuiește pe Iulia Svîrîdenko și conduce noul cabinet format în urma remanierii guvernamentale inițiate de președintele Volodimir Zelenski.

Congratulations, Sergii @KoretskyiUA, on your appointment as Prime Minister of Ukraine. The Government of Romania will continue to work closely with your team to advance our bilateral projects. We will also continue to support Ukraine’s European path and your efforts to achieve… — Ilie Bolojan (@Bolojan) July 17, 2026

Cine este Serghei Korețki

În vârstă de 48 de ani, Serghei Korețki este inginer și economist de profesie și provine din sectorul energetic, unde a condus companiile de stat Ukrnafta și Naftogaz. Numirea sa reprezintă prima funcție guvernamentală ocupată de acesta și are loc într-un moment în care Ucraina se pregătește pentru un nou sezon rece, pe fondul continuării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al provocărilor economice generate de război.

România s-a numărat printre statele care au susținut constant Ucraina după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, oferind asistență umanitară și logistică, facilitând exporturile de cereale prin coridoarele de solidaritate și sprijinind parcursul european al Kievului. Mesajul transmis de Ilie Bolojan reconfirmă poziția Bucureștiului privind continuarea cooperării bilaterale și sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, precum și pentru identificarea unei soluții de pace considerate juste și durabile.