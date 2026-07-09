Cum încearcă Rusia să „orbească” dronele Ucrainei

Ucraina a folosit tot mai des în acest an drone cu rază medie de acțiune pentru a lovi ținte aflate la zeci de kilometri în spatele frontului. Printre acestea s-au numărat rute de aprovizionare, depozite de combustibil, centre de comandă și sisteme de apărare antiaeriană.

Potrivit armatei ucrainene, citată de Interfax Ukraine, atacurile au afectat logistica rusă și au provocat inclusiv penurii de combustibil în Crimeea ocupată.

Patru comandanți și operatori de drone dintr-o unitate ucraineană specializată în utilizarea dronelor militare, intervievați recent de Reuters, au relatat că armata rusă dezvoltă constant noi metode pentru a contracara aceste atacuri.

Starlink, țintă importantă pentru Rusia

Una dintre metodele folosite de Rusia este instalarea unor sisteme de război electronic capabile să perturbe funcționarea Starlink, rețeaua prin care sunt controlate majoritatea dronelor ucrainene cu rază medie de acțiune.

Unele dintre aceste sisteme, precum Volna Kupol Garant, un complex rusesc de război electronic conceput pentru a perturba comunicațiile prin satelit, pot bruia semnalul pe suprafețe de până la aproximativ 20 de kilometri pătrați. Din acest motiv, ele au devenit ținte prioritare pentru unitățile ucrainene care operează drone.

Transporturile militare, ascunse printre vehicule civile

Pe lângă bruiajul electronic, armata rusă și-a modificat și modul de transport al echipamentelor și aprovizionării. Potrivit sursei citate, transporturile militare sunt mascate ca vehicule civile, convoaiele de cisterne au devenit mai mici și sunt escortate de camionete înarmate, iar deplasările se fac pe drumuri secundare.

De asemenea, pentru transportul combustibilului, muniției și alimentelor sunt folosite vehicule civile, în încercarea de a reduce riscul de a fi detectate și lovite de dronele ucrainene.

Deși atacurile Ucrainei cu drone au provocat pierderi importante infrastructurii logistice ruse, Moscova își adaptează treptat tacticile, astfel că nu toate loviturile ucrainene mai au același succes ca în lunile precedente.