Vinul italian dă pe dinafară în pivnițe. Scăderea consumului și încetinirea exportului îi pun pe producători într-o situație dificilă

Într-o piață din ce în ce mai tensionată, cauzată de scăderea consumului și încetinirea exporturilor, vinul italian dă pe dinafară în pivniț, potrivit AFP.

Producătorii de vin din Italia sunt prinși într-o situație dificilă, între stocurile excesive de vin și exporturile lente către Statele Unite, afectate de piața americană slabă, a avertizat miercuri Uniunea Italiană a Vinurilor (UIV).

Stocurile din crame, în creștere

Stocurile din cramă, vinuri și musturi, au depășit 53 de milioane de hectolitri în luna mai. Numărul se află în creștere cu 7,3% față de anul precedent. Stocurile sunt echivalentul unei recolte întregi blocate în cramă, a avertizat UIV, potrivit sursei citate.

Pe măsură ce se apropie recolta, producătorii de vin italieni întâmpină „dificultăți în vânzarea produselor lor”, potrivit UIV.

Consumul de vin este în scădere atât pe plan intern (-2% față de anul precedent pentru supermarketuri, pentru perioada ianuarie-mai 2026). De asemenea, consumul este în scădere și la nivel internațional (-8,3% în valoarea exporturilor în primul trimestru).

Exporturile către Statele Unite, cea mai mare piață din afara Europei, au scăzut cu 15,4% în primele patru luni ale anului 2026 , în ciuda unei ușoare reveniri în aprilie. Exportul a scăzut din cauza tarifelor impuse de Donald Trump. De asemenea, exporturile de vin au scăzut și din cauza deprecierii dolarului. Însă, a scăzut mai ales din cauza scăderii structurale a consumului de vin în țară, potrivit sursei.

Pierderi de peste 300 de milioane de euro în ultimul an

Pierderile pentru vinurile italiene sunt estimate la aproximativ 340 de milioane de euro între aprilie 2025 și martie 2026. Sunt înregistrate pierderi chiar dacă vinurile spumante precum Prosecco se mențin.

„Ideea că americanii, chiar și cu tarife vamale, nu renunță la produsele noastre este plăcută de auzit. În realitate, devine din ce în ce mai dificil de menținut”, a comentat Paolo Castelletti, secretar general al UIV.

Creșterea stocurilor obligă sectorul să își retrogradeze vinurile, în special de la Indicații Geografice Protejate (IGP) la vin obișnuit.

„Cramele își mută stocurile în categoria cea mai ușor de plasat pe piață” pentru a „limita pagubele”, notează observatorul UIV. Totuși, această strategie contribuie la scăderea valorii sectorului, mai arată sursa.

Producția de vin trebuie să fie mai strâns aliniată la cerințele pieței, potrivit UIV.

„În condițiile actuale ale pieței, nici măcar o recoltă de 44 de milioane de hectolitri (conform proiecțiilor pentru 2025) nu mai este sustenabilă”, a subliniat președintele UIV, Lamberto Frescobaldi.