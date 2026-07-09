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Articol susținut de Arcada Company

Firma gălățeană Arcada Company concurează cu Strabag pentru reabilitarea Tunelului Palas din Constanța / Contract de peste 400 de milioane de lei

Firma gălățeană Arcada Company concurează cu Strabag pentru reabilitarea Tunelului Palas din Constanța / Contract de peste 400 de milioane de lei
Departamentul Economic
09 iul. 2026, 10:24, Economic
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Constructorul gălățean Arcada Company SA a depus ofertă în cadrul licitației organizate de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și electrificare a liniei CF 816 Palas – Port A, contract care include și consolidarea Tunelului Palas din Constanța.

Detaliile licitației

Potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul de participare a fost lansat în primăvara acestui an de CFR SA. Până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost înregistrate două oferte: cea a companiei Arcada Company SA din Galați și cea a firmei Strabag.

Valoarea estimată a contractului este de 404.037.640,92 lei, fără TVA, sursa de finanțare fiind bugetul de stat. Durata totală a contractului este de 32 de luni, incluzând proiectarea, avizarea și execuția lucrărilor, cu o perioadă de garanție de 60 de luni după recepție.

Potrivit CFR Infrastructură Constanța, obiectivul principal al investiției este asigurarea celui de-al doilea acces feroviar către Portul Constanța și creșterea capacității de transport feroviar de marfă către platformele portuare, în condiții de siguranță și eficiență.

Ce presupun lucrările

Proiectul vizează consolidarea și reabilitarea Tunelului Palas, cu posibilitatea extinderii acestuia cu aproximativ 200 de metri spre stația Palas, precum și reabilitarea și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A. Lucrările includ și modernizarea instalațiilor de semnalizare, prin implementarea unui Bloc de Linie Automat Integrat (BLAI), adaptarea instalațiilor de centralizare din stația Palas, precum și lucrări de colectare și evacuare a apelor, pentru eliminarea infiltrațiilor care afectează structura tunelului.

Tunelul Palas, cunoscut inițial sub numele „Carol I”, a fost inaugurat în 1900 și proiectat de inginerul Anghel Saligny, notează Club Feroviar. A reprezentat mai multe decenii o legătură feroviară esențială în zona Constanței, până când a fost scos din uz în 1992, din cauza infiltrațiilor de apă și a degradării structurale.

Articol preluat din Economedia

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